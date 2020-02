Remote Play : Sony suggère la possibilité de jouer aux jeux PS4 sur Switch

Va-t-on avoir le Remote Play de la PlayStation 4 sur Switch ? C’est en tout cas ce que suggère Sony avec son dernier sondage en date envoyé à certains joueurs. L’une des questions tourne autour du Remote Play sur la console de Nintendo.

Sony demande aux joueurs ce qu’ils pensent de la possibilité de profiter du Remote Play de la PlayStation 4 sur davantage d’appareils, comme la Nintendo Switch, l’Apple TV ou Android TV. Cinq choix de réponses sont proposés, allant de « Pas du tout attirant » à « Extrêmement attirant ».

Pour rappel, Remote Play permet de jouer en streaming à ses jeux PlayStation 4 sur un autre support, comme un smartphone ou une tablette sous iOS ou Android ou bien un ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac. On peut également jouer avec la manette de la PlayStation 4.

Parallèlement, d’autres questions posées par l’enquête suggèrent que Sony envisage d’autoriser le Remote Play sur un appareil qui n’est pas connecté à Internet, de permettre le Remote Play sans PS4 connectée à Internet, de permettre l’accès aux jeux PlayStation 1 et PlayStation 2, de sortir une manette DualShock plus petite et plus facile à transporter en déplacement ou encore de permettre de connecter d’autres manettes, comme une manette Xbox ou une souris et un clavier.