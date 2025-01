Switch 2 : on sait comment la console pourra afficher des jeux en 4K

La Nintendo Switch 2 est en approche, ainsi qu’en attestent d’ailleurs la multiplication des fuites et la publication de brevets concernant la future console. Les rumeurs les plus récentes suggèrent ainsi que la Switch 2 utilisera une puce Nvidia T239 personnalisée, offrant des performances comparables à celles de la génération PlayStation 4. Le leak d’une image de carte mère confirme la présence d’un port USB-C et d’un emplacement pour les cartouches physiques de des jeux. Contrairement à la Switch originale, qui se limitait à une résolution maximale de 1080p, la Switch 2 atteindrait la résolution 4K. Ce bond en avant dans les capacités graphiques serait rendu possible grâce à une technologie logicielle d’upscaling par intelligence artificielle, une méthode décrite dans un brevet de 2023 sur la conversion d’images par apprentissage automatique. Cette technologie permettrait à la Switch 2 de proposer des résolutions plus élevées tout en préservant les performances et en minimisant les besoins de stockage.

Nintendo a également confirmé que la Switch 2 sera rétrocompatible et prendra en charge les cartouches existantes malgré les limitations de stockage. L’utilisation de l’upscaling par IA, similaire à des techniques comme le DLSS de Nvidia et la super-resolution spectral de PlayStation, pourrait permettre aux jeux de passer de 520p à 1080p ou de 1080p à 4K sans surcharger les performances du processeur graphique. Les dernières fuites suggèrent enfin que Nintendo pourrait présenter la Switch 2 avant la fin de l’exercice fiscal de la société (qui se termine à la fin mars), possiblement même dès le mois de janvier.