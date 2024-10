Playdate : le dock stereo de la mini-console mis sur pause indéfiniment

On commençait à s’en douter un peu après des mois d’attente : le studio Panic a mis son Playdate Stereo Dock sur pause indéfiniment, et avoue dans la foulée avoir rencontré de multiples soucis de conception et de production. Initialement prévu comme un petit haut-parleur Bluetooth de bureau (avec porte-stylo intégré) capable de se connecter à la console de jeu Playdate, le Dock stéréo a connu un développement pour le moins mouvementé. Panic s’était initialement associé à une usine de fabrication de haut-parleurs Bluetooth, mais les problèmes ont commencé à s’accumuler lorsque cette même usine a externalisé le logiciel et la puce Bluetooth.

L’externalisation a provoqué une baisse globale de la qualité des composants, au point de déboucher sur des pannes à répétition, une mauvaise qualité sonore et même une augmentation des coûts production. Après des mois de va-et-vient entre plusieurs équipes, Panic a donc finalement décidé que le Stereo Dock ne répondait pas à ses exigences de qualité.

Suite à la mise en pause du Stereo Dock, Panic recentre désormais l’ensemble de ses ressources sur le Playdate lui-même, et annonce que la production a repris dans une nouvelle usine. De nouvelles annonces sont attendues pour le 31 octobre.