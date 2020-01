Streaming : Netflix et les autres obligés d’investir 25% de leurs revenus en France

Franck Riester, le ministre de la Culture, a présenté cette semaine de nouveaux détails au sujet de la réforme de l’audiovisuel et les services de streaming sont concernés : ils vont devoir investir en France.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et les autres vont avoir pour obligation d’investir 25% de leur chiffre d’affaires en France. Le taux sera de 16% pour des services offrant de l’information ou du sport, comme TF1 et Canal. « On est surpris de la hausse de taux par rapport aux déclarations du ministre de septembre [qui parlait de 16 %, NDLR], mais on reste désireux d’investir en France et de participer aux négociations », a indiqué un porte-parole de Netflix aux Échos. La plateforme américaine investirait à ce jour autour de 100 millions d’euros en France.

Selon le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), Netflix et les autres plateformes ont réalisé un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros en 2018 en France. Si on prend 25% de cette somme, cela représente un investissement obligatoire de 125 millions d’euros. Et encore, la somme pourrait être plus élevée au vu du streaming qui ne cesse d’attirer du public. Il y a un an, Netflix annonçait avoir 5 millions d’abonnés en France. De plus, Disney+ va débarquer le 31 mars chez nous et le service est attendu par beaucoup de personnes au vu de son catalogue riche de contenus.