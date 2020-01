The Witcher : Netflix propose une carte interactive pour comprendre la chronologie de sa série

La chronologie de la série The Witcher n’a pas été totalement comprise par les spectateurs. Netflix a déjà proposé une frise chronologique, mais cela ne semble pas avoir suffi. Le service de streaming dévoile maintenant un site interactif.

Les événements sont proposés entre avant 500 et 1263. Quatre éléments sont proposés : la partie grise donne les dates générales, la partie orange est consacrée au parcours de Geralt de Rive, la partie violette s’attarde à Yennefer de Vengerberg et la partie verte est réservée à Cirilla (plus souvent appelée Ciri). Le site interactif est aussi l’occasion d’avoir une carte pour savoir où se passent tous les événements.

Pourquoi ce site ? Parce que la première saison ne suit pas un ordre chronologique. Les spectateurs ne sont pas avertis de cette particularité, mais ils peuvent la deviner en suivant de près ce qui se passe.

La saison 2, prévue en 2021, sera plus linéaire pour le coup. L’annonce a été récemment faite par Lauren S. Hissrich, qui s’occupe de la série. « L’histoire sera beaucoup plus linéaire, maintenant que les histoires des trois personnages ont commencé à se croiser », a-t-elle expliqué. « Ce sont des histoires qui ne se déroulent pas simultanément, donc nous savions qu’il fallait jouer un peu avec le temps », a-t-elle ajouté.