MarsCat : le chat robot qui n’a pas besoin de litière

Le retour de l’Aibo de Sony annoncerait t-il l’avènement des animaux-robots domestiques ? Conçu par la startup Elephant Robotics, le MarsCat est un chat-robot fonctionnant avec un Raspberry PI à quatre cœurs. La bestiole robotisée est équipée d’une caméra HD, de deux écrans LCD pour les yeux, de capteurs sensitifs, de distance et sonores, et pourra bien sûr interagir avec son futur propriétaire. Il sera possible de piloter à distance son MarCat à l’aide de quelques commandes simples (Ne fais pas de bruits, viens ici, assis, couché, etc.) voire de programmer son comportement à l’aide d’un SDK Open Source. L’autonomie du MarsCat serait de 6 heures en moyenne.



Le chat robotique peut aussi miauler, jouer, avancer, s’étirer, « courir », ou bien encore… creuser sa « litière », une action plus symbolique qu’autre chose puisque MarsCat ne produit bien sûr aucun déchet malodorant. Enfin, ce petit chat artificiel plutôt mignon développerait sa propre « personnalité » en fonction des interactions avec son propriétaire. Les bakers intéressés par ce projet Kickstarter peuvent précommander le MarsCat pour 584 euros environ. La version commerciale sera normalement disponible au mois de mars pour la modique somme de 1200 euros environ.