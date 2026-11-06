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KultureGeek Business Tech Midterms : Meta confirme que la construction de nouveaux data centers aux US va devenir plus difficile
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Midterms : Meta confirme que la construction de nouveaux data centers aux US va devenir plus difficile

2 min.
6 Nov. 2026 • 9:45
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Le développement accéléré des infrastructures d’intelligence artificielle se heurte désormais à un obstacle politique majeur aux États-Unis. Dina Powell McCormick, présidente et vice-présidente de Meta, estime que la construction de nouveaux data centers américains va devenir sensiblement plus difficile après les élections de mi-mandat.

« Construire aujourd’hui de nouveaux data centers aux États-Unis va être très compliqué », a-t-elle déclaré lors de la conférence WSJ Tech. Selon elle, les grands opérateurs du cloud se demandent désormais : « Devons-nous construire en dehors des États-Unis ? »

L’inquiétude de la patronne de Meta confirme que les data centers sont devenus un véritable enjeu électoral, plusieurs candidats ayant remporté des scrutins après avoir défendu des moratoires ou des restrictions.

Hyperion et Prometheus représentent des investissements gigantesques

Meta prépare pourtant des infrastructures d’une ampleur inédite. Hyperion, en Louisiane, doit atteindre plusieurs gigawatts de puissance, tandis que Prometheus, dans l’Ohio, constitue un autre pilier de la stratégie IA du groupe. L’entreprise prévoit jusqu’à 145 milliards de dollars de dépenses d’investissement cette année.

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Mark Zuckerberg avait déjà dû défendre publiquement l’expansion de ses data centers face aux critiques concernant leur consommation électrique, leur impact environnemental et les coûts imposés aux réseaux locaux.

Meta pourrait déplacer une partie de ses investissements

Dina Powell McCormick estime néanmoins que l’extension de sites existants sera sans doute plus facile à défendre, les collectivités pouvant déjà mesurer leurs retombées économiques. Meta promet notamment de financer ses propres besoins électriques, de favoriser l’emploi local et de contribuer davantage aux communautés accueillant ses installations.

Le groupe cherche parallèlement à sécuriser son alimentation énergétique, notamment grâce à plusieurs accords dans le nucléaire. Si les contraintes américaines se renforcent, une partie de la prochaine vague d’investissements pourrait toutefois quitter le pays. La bataille pour les capacités de calcul IA pourrait bientôt prendre une dimension mondiale.

SOURCEGizmodo

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