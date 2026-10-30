Hunger Games : les premières réactions placent Joseph Zada au cœur du nouveau préquel

Les premiers spectateurs de Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson ont découvert le film lors de sa première londonienne (le 28 octobre), et un nom domine nettement les réactions à chaud : Joseph Zada. L’acteur australien de 21 ans incarne le jeune Haymitch Abernathy dans ce sixième long-métrage de la saga, attendu en salles le 20 novembre 2026. Les avis complets restent sous embargo, mais les commentaires autorisés après la projection dessinent déjà un préquel plus sombre, très fidèle au roman de Suzanne Collins et porté par son interprète principal.

Joseph Zada s’impose dans l’arène

Plusieurs critiques présents à Londres décrivent Zada comme la révélation du film. Le comédien reprend un personnage associé depuis 2012 à Woody Harrelson, mais à un moment radicalement différent de sa vie. Haymitch n’est pas encore le mentor désabusé et alcoolisé de Katniss et Peeta : il a 16 ans lorsqu’il est sélectionné pour les 50es Hunger Games, également appelés les deuxièmes Jeux de l’Expiation.

Cette édition est particulièrement brutale puisque le Capitole double le nombre habituel de tributs. Le récit suit donc moins la naissance d’un héros que la destruction progressive d’un adolescent dont le public connaît déjà l’avenir. Les premières réactions saluent la façon dont Zada ferait cohabiter le charme, la colère et la douleur du personnage sans chercher à reproduire mécaniquement le jeu de Harrelson.

Le reste de la distribution reçoit également des commentaires favorables. Mckenna Grace joue Maysilee Donner, tandis que Jesse Plemons, Elle Fanning, Kieran Culkin, Ralph Fiennes, Glenn Close, Maya Hawke, Whitney Peak et Kelvin Harrison Jr. incarnent des figures nouvelles ou des versions plus jeunes de personnages connus. Glenn Close et Jesse Plemons sont notamment cités parmi les seconds rôles marquants, alors que la conception de l’arène et les décors semblent avoir convaincu les premiers spectateurs.

Le réalisateur Francis Lawrence connaît intimement cet univers : il a mis en scène tous les films de la franchise depuis L’Embrasement. Ce nouveau chapitre adapte le roman publié par Suzanne Collins en 2025 et se déroule 24 ans avant l’histoire de Katniss. Une récente bande-annonce avait déjà dévoilé l’arène d’Haymitch, ainsi que l’échelle inhabituelle de cette édition des Jeux.

Des réactions prometteuses, mais pas encore des critiques

L’enthousiasme porte aussi sur la fidélité au livre et sur le troisième acte, présenté comme le moment où le film dépasse la structure désormais familière de la sélection, de l’entraînement puis de l’arène. Certains participants à la projection le placent déjà parmi les meilleurs épisodes de la saga. Cette comparaison restera toutefois à confirmer lorsque les critiques complètes seront publiées : les réactions de première sont courtes, souvent très positives et ne permettent pas encore d’évaluer précisément le rythme, la durée ou la manière dont le scénario condense le roman.

Le retour annoncé de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson et Woody Harrelson donne au film un lien direct avec la tétralogie originale. Leur présence ne devrait pas modifier le cœur du récit, centré sur le jeune Haymitch, mais elle permet d’adapter l’épilogue du livre et de montrer les conséquences de son histoire bien après les 50es Jeux. Ce choix évite de transformer le préquel en simple galerie de caméos tout en donnant un poids supplémentaire à ce que le personnage perd dans l’arène.

Lever de soleil sur la moisson arrive trois ans après La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur. Lionsgate poursuit ainsi l’exploration du passé de Panem plutôt que de prolonger artificiellement l’histoire de Katniss. Les premiers retours suggèrent que cette stratégie fonctionne surtout lorsque le film utilise une époque connue pour éclairer un personnage déjà installé, sans effacer l’issue tragique que les spectateurs connaissent depuis les premiers épisodes.