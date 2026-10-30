Sony ELF-MN1 : un écran 3D de 6 pouces sans lunettes pour le bureau

Sony veut faire sortir l’affichage 3D des studios professionnels pour l’installer sur nos bureaux. Avec l’ELF-MN1, le fabricant japonais présente un petit écran de 6 pouces capable de donner du relief à des personnages virtuels et à des objets numériques, sans lunettes ni casque. Une nouvelle manière de profiter de contenus 3D qui pourrait notamment séduire les amateurs d’animation et de jeux vidéo.

Des figurines virtuelles qui prennent place sur le bureau

Imaginez votre personnage d’anime préféré posé sur votre bureau, comme une figurine de collection, mais entièrement numérique. C’est l’une des expériences que Sony souhaite proposer avec son nouvel écran. L’ELF-MN1 prend notamment en charge HoloModel, un service développé par Gugenka qui commercialise des figurines virtuelles issues de licences officielles d’animation et de jeux vidéo.

L’utilisateur peut ainsi afficher un personnage en trois dimensions, l’observer sous différents angles et interagir avec lui depuis une application compatible. Le support transparent de l’écran contribue à donner l’impression que le personnage appartient au décor, plutôt que d’être enfermé dans un appareil électronique.

Pour obtenir cet effet, Sony reprend une technologie déjà utilisée dans ses écrans Spatial Reality Display destinés aux professionnels. Un système de suivi des yeux adapte en temps réel la perspective de l’image aux mouvements de la tête. Lorsque le spectateur se décale, il découvre une autre partie de l’objet, comme s’il regardait une véritable figurine. Le constructeur a également amélioré la détection des yeux dans les environnements sombres et réduit les effets d’images doubles susceptibles de perturber l’illusion.

La technologie n’est toutefois pas conçue pour une utilisation collective. Le relief est optimisé pour une seule personne, installée à proximité de l’écran. Il s’agit donc davantage d’un objet personnel à poser près de son ordinateur que d’un téléviseur 3D miniature.

Un simple smartphone peut suffire à afficher les contenus

L’autre particularité de l’ELF-MN1 réside dans sa simplicité d’installation. Contrairement aux précédents écrans 3D de Sony, principalement orientés vers les usages professionnels, ce modèle peut fonctionner directement avec un smartphone compatible. Une connexion USB-C et une application adaptée permettent de profiter des contenus en relief, sans ordinateur dédié.

Les utilisateurs de Windows peuvent également connecter leur PC, notamment pour afficher des créations en trois dimensions. Il faut néanmoins disposer d’un appareil suffisamment puissant et d’une sortie vidéo compatible. Tous les smartphones équipés d’un port USB-C ne fonctionneront donc pas nécessairement avec l’écran.

Sony a privilégié un format compact, proche de celui d’un téléphone, afin de faciliter son intégration dans un espace de travail. L’appareil conserve cependant une alimentation externe, dont l’adaptateur secteur est vendu séparément.

Un nouvel outil pour les créateurs de contenus 3D

Au-delà des figurines numériques, Sony entend ouvrir son écran à d’autres usages. Le fabricant prépare un kit de développement permettant aux créateurs de concevoir leurs propres expériences, notamment avec Unity. Des avatars interactifs, des objets animés ou encore des visualisations tridimensionnelles pourraient ainsi trouver leur place sur l’appareil.

Cette initiative s’inscrit dans l’écosystème XYN, avec lequel Sony développe déjà des outils de création spatiale. L’objectif est désormais de proposer un moyen plus accessible de consulter les contenus produits avec ces technologies, sans devoir porter un casque de réalité mixte.

Reste un enjeu essentiel pour ce type d’appareil : la disponibilité des contenus compatibles. Le partenariat avec Gugenka constitue une première réponse, mais l’intérêt de l’ELF-MN1 dépendra aussi des applications que les développeurs proposeront.

Le Sony ELF-MN1 sera commercialisé au Japon le 11 décembre 2026, avec un prix estimé autour de 54 000 yens. Des démonstrations sont prévues dans les magasins Sony de Ginza et de Nagoya. Aucune commercialisation en France n’a été annoncée pour le moment.