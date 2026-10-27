Foundation et Keystone piratés : les fabricants de hardware wallets crypto accumulent les failles

Les portefeuilles matériels sont censés isoler les cryptomonnaies des attaques en ligne, mais leurs fabricants restent exposés. Foundation et Keystone viennent chacun de confirmer un incident de sécurité touchant leurs systèmes, leurs clients ou leurs procédures d’authentification. Les clés privées stockées sur les appareils ne semblent pas compromises, mais les conséquences restent sérieuses.

Foundation victime d’une campagne de phishing très crédible

Des clients de Foundation ont reçu des e-mails frauduleux semblant provenir des domaines officiels de l’entreprise. Les messages évoquaient un faux rappel urgent concernant des appareils Passport prétendument compromis et tentaient de pousser les victimes à révéler leur phrase de récupération.

Foundation attribue l’incident à des clés API Cloudflare compromises et à l’intrusion dans une partie de son infrastructure. Une boîte de support client aurait également été accessible. Certaines victimes ont reçu des messages contenant leur adresse postale ou leur numéro de téléphone, rendant le phishing particulièrement crédible.

Keystone détruit près de 19 000 portefeuilles

Le cas Keystone est encore plus spectaculaire. Un pirate a exploité une faille dans un outil tiers utilisé sur son site et récupéré la clé WebAuth servant à vérifier l’authenticité des appareils. Le constructeur prévoit donc de détruire 18 835 unités encore en stock utilisant cette ancienne clé.

L’attaque a également exposé les informations personnelles de 25 964 acheteurs ainsi que 12 873 paniers non finalisés. Les phrases de récupération, clés privées et informations bancaires n’ont pas été compromises.

Ces incidents surviennent dans un climat déjà tendu. Une fausse application Ledger Live avait récemment permis de voler 9,5 millions de dollars, tandis que des campagnes malveillantes ciblent régulièrement les phrases de récupération.

Le hardware wallet reste certes efficace pour isoler les clés cryptographiques, mais ces attaques rappellent que sa sécurité dépend aussi de tout l’écosystème autour de l’appareil : boutique en ligne, support client, fournisseurs, infrastructure cloud et systèmes chargés de garantir son authenticité.