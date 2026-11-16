TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Skydio F10 Lightrunner : ce drone à l’allure asymétrique révolutionne la reconnaissance aérienne
Science

Skydio F10 Lightrunner : ce drone à l’allure asymétrique révolutionne la reconnaissance aérienne

3 min.
16 Nov. 2026 • 17:35
1

Un drone à l’allure asymétrique peut-il réellement représenter une avancée majeure dans le secteur de la reconnaissance aérienne ? C’est en tout cas le pari de Skydio avec son F10 Lightrunner. Cet appareil à voilure fixe affiche une silhouette particulièrement inhabituelle, avec une aile plus longue que l’autre et des moteurs positionnés de manière décentrée. Derrière cette apparence déroutante se cache pourtant une véritable réflexion aérodynamique : offrir une visibilité optimale à sa caméra tout en conservant des performances élevées.

Une caméra déportée pour supprimer les angles morts

Sur les drones classiques à voilure fixe, suivre une cible en tournant autour d’elle présente un inconvénient majeur : les ailes et l’empennage peuvent masquer momentanément l’objectif. Skydio a choisi de contourner le problème en installant son système de prise de vue à l’extrémité d’une aile. Cette configuration garantit un champ de vision beaucoup plus dégagé, notamment lorsque l’appareil effectue des virages serrés à basse altitude.

Andrew Goessling, directeur de l’ingénierie chez Skydio, explique que l’idée est née d’une réflexion sur ces situations de masquage. Un ingénieur aurait alors proposé de déplacer simplement la caméra vers le bout de l’aile. Une solution séduisante, mais qui imposait de repenser presque entièrement l’équilibre de l’appareil.

En effet, le poids de la caméra et la résistance à l’air qu’elle génère perturbent la répartition des forces. Ajouter une masse équivalente sur l’autre aile aurait considérablement réduit l’autonomie. Les ingénieurs ont donc opté pour une aile asymétrique, capable de produire davantage de portance, et repositionné les moteurs afin de compenser les différences de poussée et de traînée.

Un drone autonome capable de voler deux heures

Le F10 Lightrunner ne se distingue pas uniquement par son architecture : le drone peut atteindre 160 km/h et rester en vol jusqu’à deux heures. Son système de pilotage repose sur une modélisation physique avancée, qui lui permet de passer automatiquement du vol stationnaire au déplacement rapide sans changer de programme de contrôle.

Cette capacité est essentielle pour fonctionner avec le MegaDock, une station robotisée capable de lancer, récupérer et recharger jusqu’à cinq drones. Un bras mécanique saisit directement les appareils en vol, tandis que trois peuvent assurer des missions pendant que deux autres récupèrent de l’énergie.

Une conception atypique

Le dispositif intègre également des capteurs destinés à éviter les obstacles, ainsi qu’un parachute permettant de limiter les conséquences d’une défaillance en vol. La supervision humaine reste évidemment possible à distance grâce à une connexion cellulaire 5G.

Andrew Goessling reconnaît que l’apparence du F10 a suscité de nombreuses  interrogations en interne… sans que cela ne le retienne de défendre un design justifié par les simulations internes et les résultats obtenus lors des tests. Une conception atypique de bout en bout donc, pour un drone qui in fine semble bel et bien révolutionner la reconnaissance aérienne.

SOURCESpectrum.ieee

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Robert Pattinson James Bond

Robert Pattinson est officiellement le nouveau James Bond

16 Nov. 2026 • 16:23
1 Geekeries

C’est désormais officiel : Robert Pattinson sera le prochain James Bond. Amazon MGM Studios vient d’annoncer le nom du successeur de Daniel...

Google Maps Demande à Maps

Google Maps : la fonction « Demander à Maps » débarque en Europe

16 Nov. 2026 • 15:31
0 Internet

Google annonce l’arrivée de la fonction « Demander à Maps » dans plus de 30 pays européens, dont la France. Cette fonctionnalité dopée à...

Amazon Data Center Serveurs

Amazon veut recenser tous les produits du monde… même ceux qu’il ne commercialise pas

16 Nov. 2026 • 13:30
1 Internet

Amazon veut s’imposer comme LA référence mondiale de l’information sur les produits. Le géant américain préparerait une gigantesque base...

AR Doodle

Samsung abandonne Quick Measure et AR Doodle : deux applications pour les Galaxy vont disparaître en décembre

16 Nov. 2026 • 12:10
0 Mobiles / Tablettes

Les utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy n’ont plus que quelques semaines pour récupérer deux applications de réalité augmentée. Quick...

Vulcan Rocket

Échec du lanceur Vulcan : 40 satellites Amazon Leo perdus, un coup dur pour le rival de Starlink

16 Nov. 2026 • 10:55
1 Internet

La conquête de l’Internet par satellite vient de subir un sérieux contretemps. Ce dimanche 15 novembre, une fusée Vulcan de United Launch...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple HomeView : les premiers bugs juste après sa sortie

Apple HomeView : les premiers bugs juste après sa sortie

16 Nov. 2026 • 17:19

image de l'article iPhone 20 Pro : Apple plancherait sur un design tout en verre inspiré de l’iPhone Air

iPhone 20 Pro : Apple plancherait sur un design tout en verre inspiré de l’iPhone Air

16 Nov. 2026 • 15:55

image de l'article Connector : Apple TV prépare un nouveau film avec Brad Pitt suite au triomphe de F1

Connector : Apple TV prépare un nouveau film avec Brad Pitt suite au triomphe de F1

16 Nov. 2026 • 14:40

image de l'article iPhone 20 Pro : Apple préparerait un capteur photo en 17 nm

iPhone 20 Pro : Apple préparerait un capteur photo en 17 nm

16 Nov. 2026 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site