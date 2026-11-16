TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Robert Pattinson est officiellement le nouveau James Bond
Culture Geek

Robert Pattinson est officiellement le nouveau James Bond

3 min.
16 Nov. 2026 • 16:23
1

C’est désormais officiel : Robert Pattinson sera le prochain James Bond. Amazon MGM Studios vient d’annoncer le nom du successeur de Daniel Craig, mettant fin à plusieurs mois de spéculations. L’acteur britannique incarnera le célèbre agent secret dans le prochain film réalisé par Denis Villeneuve.

Robert Pattinson James Bond

Le nouveau 007, c’est Robert Pattinson

Robert Pattinson devient ainsi le septième acteur à interpréter James Bond dans la série officielle de films, après Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Il prendra la relève de ce dernier, dont la dernière apparition remonte à Mourir peut attendre, sorti en 2021.

Dans le communiqué, Robert Pattinson exprime sa reconnaissance envers Denis Villeneuve, les producteurs Amy Pascal et David Heyman, Tanya Lapointe et Amazon MGM Studios. Il décrit cette nomination comme « l’honneur d’une vie » et explique que réaliser ce rêve est une émotion difficile à exprimer. Il se dit particulièrement enthousiaste à l’idée de travailler avec cette équipe.

Dans la foulée, nous avons le droit à un court teaser.

Cinq acteurs étaient en lice pour James Bond

Le casting a notamment impliqué cinq noms : Robert Pattinson, Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor et Nicholas Hoult. Les cinq acteurs ont participé au processus de sélection, avec des essais devant Denis Villeneuve et les producteurs. Robert Pattinson et Nicholas Hoult auraient rejoint la compétition dans un second temps, après une première sélection comprenant Callum Turner, Jack Lowden et Josh O’Connor. C’est finalement Robert Pattinson qui a été retenu. L’acteur est également connu pour d’autres rôles importants, dont Batman.

Denis Villeneuve, qui réalisera ce 26e film de la saga, se réjouit également de ce choix. Le cinéaste remercie les acteurs qui ont participé au casting et souligne qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul 007. Il décrit Robert Pattinson comme possédant « l’âme intemporelle de 007 », tout en apportant un esprit entièrement nouveau au personnage. Il se dit impatient de commencer cette aventure. Les deux hommes se connaissent, puisqu’ils ont travaillé ensemble sur Dune 3.

Le scénario sera signé Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders. Amy Pascal et David Heyman assureront la production, tandis que Tanya Lapointe sera productrice exécutive.

Un contrat de trois films pour Robert Pattinson ?

Avant cette annonce, plusieurs informations avaient fuité sur les négociations contractuelles. Les accords de test des candidats prévoyaient des engagements sur le prochain film, assortis d’options pour d’éventuelles suites. Robert Pattinson aurait réussi à limiter son engagement à trois films, contre quatre pour certains de ses concurrents. Il aurait également obtenu une rémunération nettement supérieure.

Amazon MGM Studios ne confirme toutefois aujourd’hui que le choix de l’acteur. Les modalités définitives de son contrat, le nombre de films auxquels il participera et les éventuelles options supplémentaires n’ont pas été officiellement détaillés. Il faudra donc attendre de nouvelles informations pour connaître précisément la durée de son engagement dans la franchise.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Daniel Craig James Bond Geekeries

Denis Villeneuve (Dune) réalisera le prochain James Bond

James Bond Geekeries

James Bond : le prochain film sera scénarisé par le créateur de la série culte Peaky Blinders

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Maps Demande à Maps

Google Maps : la fonction « Demander à Maps » débarque en Europe

16 Nov. 2026 • 15:31
0 Internet

Google annonce l’arrivée de la fonction « Demander à Maps » dans plus de 30 pays européens, dont la France. Cette fonctionnalité dopée à...

Amazon Data Center Serveurs

Amazon veut recenser tous les produits du monde… même ceux qu’il ne commercialise pas

16 Nov. 2026 • 13:30
1 Internet

Amazon veut s’imposer comme LA référence mondiale de l’information sur les produits. Le géant américain préparerait une gigantesque base...

AR Doodle

Samsung abandonne Quick Measure et AR Doodle : deux applications pour les Galaxy vont disparaître en décembre

16 Nov. 2026 • 12:10
0 Mobiles / Tablettes

Les utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy n’ont plus que quelques semaines pour récupérer deux applications de réalité augmentée. Quick...

Vulcan Rocket

Échec du lanceur Vulcan : 40 satellites Amazon Leo perdus, un coup dur pour le rival de Starlink

16 Nov. 2026 • 10:55
1 Internet

La conquête de l’Internet par satellite vient de subir un sérieux contretemps. Ce dimanche 15 novembre, une fusée Vulcan de United Launch...

Jensen Huang Nvidia

Jensen Huang envisage un retour chez Nvidia

16 Nov. 2026 • 9:35
0 Business

À peine quelques jours après sa démission, Jensen Huang pourrait déjà retrouver son fauteuil de PDG de Nvidia. Selon le Financial Times,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 20 Pro : Apple plancherait sur un design tout en verre inspiré de l’iPhone Air

iPhone 20 Pro : Apple plancherait sur un design tout en verre inspiré de l’iPhone Air

16 Nov. 2026 • 15:55

image de l'article Connector : Apple TV prépare un nouveau film avec Brad Pitt suite au triomphe de F1

Connector : Apple TV prépare un nouveau film avec Brad Pitt suite au triomphe de F1

16 Nov. 2026 • 14:40

image de l'article iPhone 20 Pro : Apple préparerait un capteur photo en 17 nm

iPhone 20 Pro : Apple préparerait un capteur photo en 17 nm

16 Nov. 2026 • 14:10

image de l'article Apple confirme son engagement envers visionOS malgré les incertitudes autour du Vision Pro

Apple confirme son engagement envers visionOS malgré les incertitudes autour du Vision Pro

16 Nov. 2026 • 13:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site