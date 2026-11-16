Robert Pattinson est officiellement le nouveau James Bond

C’est désormais officiel : Robert Pattinson sera le prochain James Bond. Amazon MGM Studios vient d’annoncer le nom du successeur de Daniel Craig, mettant fin à plusieurs mois de spéculations. L’acteur britannique incarnera le célèbre agent secret dans le prochain film réalisé par Denis Villeneuve.

Le nouveau 007, c’est Robert Pattinson

Robert Pattinson devient ainsi le septième acteur à interpréter James Bond dans la série officielle de films, après Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Il prendra la relève de ce dernier, dont la dernière apparition remonte à Mourir peut attendre, sorti en 2021.

Dans le communiqué, Robert Pattinson exprime sa reconnaissance envers Denis Villeneuve, les producteurs Amy Pascal et David Heyman, Tanya Lapointe et Amazon MGM Studios. Il décrit cette nomination comme « l’honneur d’une vie » et explique que réaliser ce rêve est une émotion difficile à exprimer. Il se dit particulièrement enthousiaste à l’idée de travailler avec cette équipe.

Dans la foulée, nous avons le droit à un court teaser.

Cinq acteurs étaient en lice pour James Bond

Le casting a notamment impliqué cinq noms : Robert Pattinson, Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor et Nicholas Hoult. Les cinq acteurs ont participé au processus de sélection, avec des essais devant Denis Villeneuve et les producteurs. Robert Pattinson et Nicholas Hoult auraient rejoint la compétition dans un second temps, après une première sélection comprenant Callum Turner, Jack Lowden et Josh O’Connor. C’est finalement Robert Pattinson qui a été retenu. L’acteur est également connu pour d’autres rôles importants, dont Batman.

Denis Villeneuve, qui réalisera ce 26e film de la saga, se réjouit également de ce choix. Le cinéaste remercie les acteurs qui ont participé au casting et souligne qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul 007. Il décrit Robert Pattinson comme possédant « l’âme intemporelle de 007 », tout en apportant un esprit entièrement nouveau au personnage. Il se dit impatient de commencer cette aventure. Les deux hommes se connaissent, puisqu’ils ont travaillé ensemble sur Dune 3.

Le scénario sera signé Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders. Amy Pascal et David Heyman assureront la production, tandis que Tanya Lapointe sera productrice exécutive.

Un contrat de trois films pour Robert Pattinson ?

Avant cette annonce, plusieurs informations avaient fuité sur les négociations contractuelles. Les accords de test des candidats prévoyaient des engagements sur le prochain film, assortis d’options pour d’éventuelles suites. Robert Pattinson aurait réussi à limiter son engagement à trois films, contre quatre pour certains de ses concurrents. Il aurait également obtenu une rémunération nettement supérieure.

Amazon MGM Studios ne confirme toutefois aujourd’hui que le choix de l’acteur. Les modalités définitives de son contrat, le nombre de films auxquels il participera et les éventuelles options supplémentaires n’ont pas été officiellement détaillés. Il faudra donc attendre de nouvelles informations pour connaître précisément la durée de son engagement dans la franchise.