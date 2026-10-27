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Dune 3 dévoile sa bande-annonce finale épique

3 min.
27 Oct. 2026 • 17:41
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Warner Bros vient de mettre en ligne la bande-annonce finale de Dune 3, le troisième volet de la saga de science-fiction réalisée par Denis Villeneuve. Attendu en décembre, le film retrouve Timothée Chalamet et Zendaya dans une histoire plus sombre, marquée par les conséquences du règne de Paul Atréides. Robert Pattinson rejoint également le casting dans le rôle de Scytale.

Dune partie 3 Paul

Voici la bande-annonce finale de Dune 3

Le nouveau trailer offre un aperçu supplémentaire de ce troisième film qui sera la conclusion de la trilogie de Denis Villeneuve. Après Dune en 2021 et Dune : Deuxième partie en 2024, le réalisateur poursuit son adaptation de l’univers imaginé par Frank Herbert. Ce nouvel épisode s’inspire notamment du roman Le Messie de Dune, publié en 1969.

Le récit se déroule près de deux décennies après la prise de pouvoir de Paul Atréides. Devenu empereur, le personnage incarné par Timothée Chalamet doit affronter les conséquences de son règne, tandis que de nouvelles menaces et des complots se multiplient. La bande-annonce met en avant une atmosphère plus tendue avec des affrontements, des trahisons et des enjeux politiques qui dépassent le destin d’un seul personnage.

La relation entre Paul et Chani, interprétée par Zendaya, occupe une place importante dans cette suite. La rupture entre les deux personnages, amorcée à la fin du précédent film, continue de peser sur l’histoire. Denis Villeneuve a décrit ce nouveau film comme un thriller plus intense et plus porté sur l’action que les deux précédents.

Le film réunit plusieurs visages déjà connus de la saga : Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem et Josh Brolin. La principale nouvelle arrivée est celle de Robert Pattinson qui incarne Scytale, un personnage lié aux menaces qui se dessinent autour de Paul.

Sortie au cinéma en décembre

Dune : Troisième partie sortira au cinéma le 16 décembre prochain. Le film sera également projeté en IMAX, un format particulièrement adapté aux vastes paysages d’Arrakis et aux scènes de grande ampleur de la saga.

Cette sortie place le long-métrage face à une autre production très attendue, Avengers: Doomsday, également programmée le 16 décembre au cinéma.

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