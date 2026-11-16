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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 novembre
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 novembre

13 min.
16 Nov. 2026 • 18:00
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Manette Dualsense Sony PS5 à 54,99€ au lieu de 75€ sur @Micromania
  • Grand turismo 7 sur PS5 à 31,14€ sur @E.Leclerc
  • Écran PC 27″ ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES – QD-OLED, 240 Hz, 0,03 ms, capteur de proximité Neo, OLED Care Pro, ELMB, G-Sync à 379,99€ au lieu de 438,12€ sur @Amazon
  • Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick – HD à 23.99€, 4K à 35.99€, 4K Plus à 37.99€ & 4K Max à 52.99€ à 37,99€ au lieu de 84,99€ sur @Amazon
  • [Club Carrefour] Smartphone 6,3″ Apple iPhone 17 Pro 5G – RAM 12 Go, 256 Go, Deep Blue (Via 200€ sur la Carte de Fidélité) à 1029€ au lieu de 1229€ sur @Carrefour
  • PC Portable 13.6″ Apple MacBook Air – Puce M5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, WiFi 7 (Plusieurs coloris) à 1199€ au lieu de 1300€ sur @Fnac
  • Tablette tactile Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4″ Wifi 256 Go Gris à 699,99€ au lieu de 1219,99sur @Fnac
  • Amazon Echo Hub 8″ – écran de contrôle pour maison connectée, Alexa, Zigbee, Matter, Thread à 89,99€ au lieu de 175,46€ sur @Amazon
  • Ghost of Yotei sur PS5 à 36,94€ sur @E.Leclerc
  • Smartphone 6.3″ Apple iPhone 18 Pro – 5G, 12 Go RAM, 256 Go, (Via 221,85 € sur la carte de fidélité) à 1257,15€ sur @Carrefour
  • TV 65″ Xiaomi F Pro 2026 – QLED, 4K UHD, HDR10+, Dolby Audio, ALLM, Fire TV (L65MB-FPEU) à 399€ au lieu de 599€ sur @Amazon
  • PC portable Gaming 16″ Asus V3607VM-RP097W – FHD 144 Hz, Intel 5 210H, RTX 5060 75W, 16Go RAM, 512Go SSD, Win 11 (via 200€ fidelité) à 799,99€ sur @Carrefour
  • Sélection de jeux PlayStation Hits PS4 à 8,94€ – Ex: God of War, Nioh, Ratchet & Clank, TLOU: Remastered, Uncharted Collection, etc. à 8,94€ au lieu de 15,90€ sur @E.Leclerc

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v6 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6,9″ Apple iPhone 17 Pro Max – 256 Go, Puce A19 Pro, Orange Cosmique à 1249€ sur @Amazon
  • Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom
  • Smartphone 6.3″ Apple iPhone 17 Pro – 5G, 12 Go RAM, 256 Go, Deep Blue (Via 200 € sur la carte de fidélité) à 1099€ au lieu de 1379€ sur @Carrefour
  • HOT! Apple iPhone Duo 1To Blanc stellaire à 2780€ au lieu de 3089€ sur @Amazon en cochant le coupon sous le prix
  • 10% de réduction sur tous les iPhone 18 Pro – 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To à sur @Amazon (via coupon)
  • Smartphone 6,5″ Apple iPhone Air – RAM 12 Go, 256 Go, Blanc Nuage à 899€ au lieu de 1013,62€ sur @Amazon
  • Smartphone 6,3″ Apple iPhone 17 Pro – Orange, 256 Go à 1099€ sur @JoyBuy avec le code JBBM100
  • HOT! Smartphone BlackView Wave 7c 64Go (16Go de Ram, 5000mAH, 6,56″, Android 16) à 129,99€ sur @Amazon

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Pack Console Nintendo Switch 2 (Version EU) + The Legend of Zelda: Ocarina of Time (FR) à 469,99€ sur @JoyBuy
  • Pack Nintendo : Console Nintendo Switch Néon + Mario Kart 8 Deluxe + Metroid Prime 4: Beyond à 229,99€ sur @Cdiscount
  • Montre Connectée Google Pixel Watch 4 – Bluetooth, 45mm, Beige à 249€ au lieu de 350€ sur @Boulanger

➡️ Jeux :

  • Red Dead Redempt
  • [Précommande] Forza Horizon 6 sur PS5 à 54,99€ sur @Auchan
  • NBA 2K27 sur PS5 (Retrait Magasin) à 23,99€ au lieu de 54,99€ sur @Auchan
  • The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 (Via Retrait Magasin) à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur PS5 à 34,99€ sur @Amazon
  • Borderlands 4 sur PS5 ou Xbox Series X à 13,69€ au lieu de 20,17€ sur @E.Leclerc
  • Mafia : The Old Country sur PS5 à 17,05€ au lieu de 20,17€ sur @E.Leclerc
  • HOT! The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch à 36,57€ sur @JoyBuy
  • [Précommande] Stellar Blade – Complete Edition sur Nintendo Switch 2 à 42€ sur @E.Leclerc
  • The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition sur PS5 à 29,99€ sur @Micromania
  • The Outer Worlds 2 sur PS5 ou Xbox Series X à 17,99€ sur @Cdiscount
  • [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
  • Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

  • Manette pro 2 Nintendo pour Nintendo Switch 2 (Remise au paiement) à 69,39€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Manette sans fil PS5 Sony DualSense Edge Midnight Black (via remise panier) à 168,39€ au lieu de 206,85€ sur @Amazon.it – livrable en France

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD NVMe interne Lexar Play 2 To – Avec dissipateur thermique, compatible PS5 (+10€ offerts en fidélité pour les adhérents) à 199,99€ au lieu de 329,99€ sur @Fnac avec le code GAMBF10
  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV7000- t – 1 To, 7400 mo/s, Compatible PS5 à 113,56€ sur @AliExpress avec le code FRD1124 / NETAC01
  • SSD externe NVMe WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox – 2 To à 199€ au lieu de 272,40€ sur @Fnac

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

  • HOT! Mini PC Apple Mac mini M6 – 16 Go RAM, 256 Go SSD, GPU 12 coeurs, macOS 27 Golden Gate à 949€ au lieu de 1019€ sur @Cdiscount
  • Ordinateur Portable 16″ Apple MacBook Pro Portable avec M5 Max, CPU 18 Cœurs et GPU 32 cœurs à 3999€ au lieu de 4515,30€ sur @Amazon
  • PC Fixe CyberPowerPC – Intel Ultra 5 225F, RTX 5060 Ti, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 à 999,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Blackview MP20 Mini PC AMD Ryzen 3 3300U 3,5GHz, 16 Go DDR4, 512 Go SSD à 264,99€ au lieu de 368,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique ASRock RX 9070 Challenger 16 Go à 669,99€ sur @JoyBuy avec le code LV6P0u
  • Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, 3,4 GHz de base, 4,6GHz en boost, TDP de 65W, socket AM4 à 128,41€ sur @AliExpress avec le code WOFR13

➡️ Écrans PC :

  • Écran PC 32 » Samsung Odyssey G5 S32CG554EU – incurvé, QHD @ 165 Hz, VA, 300 cd/m², 2500:1, HDR10, 1 ms à 129,99€ au lieu de 164,99€ sur @Carrefour
  • Ecran PC 27 » Iiyama Prolite XB2791HS-B1 – IPS, FHD, 120Hz, 1ms à 90,92€ au lieu de 118,97€ sur @Amazon
  • Écran PC incurvé Samsung Odyssey G9 49″, OLED, UWQHD 5120 × 1440, 144 Hz, HDR10+, FreeSync Premium Pro à 699,99€ au lieu de 899,99€ sur @Darty
  • HOT! Écran PC 32″ TCL 32G64 – QD-Mini LED, QHD, 180Hz, 1ms, FreeSync/G-Sync à 299€ au lieu de 399€ sur @Son-vidéo
  • Blackview DCM6 Triple Ecran Pc Portable Ultra-Fin,14 « FHD 1080P IPS Moniteur pour Ordinateur Portable Certifié à 269,99€ sur @Amazon

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

  • Extracteur de Jus Fruits et Légumes PATBRELA Grande Ouverture 155 mm,Bol 1,8 L Écran Tactile 5 Menus Facile à nettoyer Sans BPA à 69,99€ au lieu de 159,99€ sur @Cdiscount
  • Machine à café Expresso broyeur Philips EP1200/00, Série 1200, 2 cafés, Broyeur céramique, Noir brossé à 214,99€ au lieu de 264€ sur @Cdiscount avec le code PHILIPS15D89
  • HOT! Robot Aspirateur Roborock Saros 10R – 22000 Pa + Nettoyant 480ml offert (Vendeur Roborock) à 499,99€ au lieu de 989,99€ sur @Amazon
  • Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 249€ sur @Boulanger
  • Aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim + Kit de nettoyage minutieux + Station d’accueil indépendante à 398,17€ sur @Dyson avec le code IGRAAL10
  • Machine à Café Nespresso Krups Vertuo Next YY5902FD – Gris Clair, avec 52 Capsules Vertuo à 49€ au lieu de 132,57€ sur @Amazon
  • Friteuse sans huile Ninja Foodi AF200EU – Capacité 7,6L, Airfryer Double Cuve, 4 Programmes de Cuisson, 2400W, Noir à 89,99€ au lieu de 119€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
  • Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone avec 3 modes de puissance à 249€ au lieu de 399€ sur @Boulanger
  • Aspirateur sans fil Dyson V12 Detect Slim Absolute (339,47€ pour les Clients Ulyss) à 379,17€ sur @Dyson avec le code ATOLLS10
  • Barbecue électrique et fumoir Ninja Woodfire Pro Connect XL avec housse – Vert et Or à 283,99€ au lieu de 354,99€ sur @SharkNinja avec le code DEALS20
  • HOT! Friteuse sans huile Air Fryer modulaire Ninja CRISPi FN101EUSG – 1700W, Récipients 3,8 et 1,4L (Retrait magasin uniquement) à 79,99€ au lieu de 99,99€ sur @Carrefour
  • Robot Aspirateur Laveur Roborock Q10 S5 – LiDAR, 10 000PA (Vendeur Roborock) à 98,99€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon
  • Aspirateur Dyson Cyclone V10 FLuffy à 329€ au lieu de 449€ sur @Darty
  • Machine à Café Nespresso Delonghi Inissia Noir EN80.B à 53,54€ au lieu de 78,56€ sur @Amazon.es – livrable en France

— 🔥 Divers —

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