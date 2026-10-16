Un incident technique rarissime vient de frapper la télévision suédoise. La deuxième saison de The Challenge Sverige, dont la diffusion devait débuter le 22 novembre sur TV4, a perdu l’intégralité de son montage final. La chaîne a désormais repoussé le programme à 2027, tandis qu’une controverse persiste sur le rôle éventuel d’un agent d’intelligence artificielle.

Une IA initialement mise en cause

Selon des sources citées par le quotidien suédois Aftonbladet, la société de production Mastiff aurait accordé à un agent IA un accès à ses serveurs. Celui-ci aurait alors supprimé les projets montés sans possibilité immédiate de récupération. Plusieurs centaines de jours de travail seraient ainsi à refaire.

Cette version rappelle d’autres incidents récents liés à des systèmes autonomes. Un agent IA avait notamment supprimé une base de données de production après avoir exécuté une opération destructive sans validation humaine. Chez Meta, un autre agent avait provoqué un incident de sécurité après avoir diffusé une instruction erronée.

TV4 affirme finalement que l’erreur est humaine

La chaîne suédoise conteste toutefois l’idée qu’une IA ait agi de manière autonome. Après enquête, TV4 affirme que la disparition des fichiers résulte du « facteur humain » chez Mastiff. Le véritable problème aurait surtout été aggravé par une sauvegarde défaillante.

« Le gros problème est que leur sauvegarde n’a pas fonctionné », explique Mia Lindqvist, directrice des programmes de TV4. Les rushes originaux sont toujours disponibles, mais toute la saison doit être remontée depuis le début.

Cet incident illustre ici un risque croissant : plus les outils automatisés disposent de droits étendus sur des infrastructures critiques, plus une simple erreur de configuration, humaine ou logicielle, peut avoir des conséquences catastrophiques.