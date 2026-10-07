Nobel de chimie 2026 : Henri Kagan et Kenso Soai récompensés pour les molécules miroir

Le prix Nobel de chimie 2026 revient au Français Henri B. Kagan et au Japonais Kenso Soai pour des travaux qui ont appris aux réactions chimiques à privilégier une seule des deux formes « miroir » d’une molécule. Annoncée le 7 octobre par l’Académie royale des sciences de Suède, cette distinction récompense une avancée fondamentale pour comprendre l’asymétrie du vivant et fabriquer avec davantage de précision des médicaments, des arômes ou de nouveaux matériaux.

Pourquoi une molécule peut avoir deux visages

Certaines molécules existent sous deux formes presque identiques, mais impossibles à superposer, à la manière d’une main gauche et d’une main droite. Les chimistes parlent de chiralité. La différence paraît minuscule sur un dessin, mais elle peut modifier profondément la manière dont une molécule interagit avec un organisme, un récepteur biologique ou une autre substance.

Le vivant est particulièrement sélectif. Les protéines de nos cellules utilisent essentiellement une seule orientation des acides aminés, tandis que l’ADN adopte lui aussi une organisation privilégiée. Cette préférence générale, appelée homochiralité, posait depuis longtemps une question : comment une réaction partant d’un environnement presque symétrique peut-elle finir par produire surtout, voire exclusivement, une seule orientation ?

Le problème est également industriel. Lorsqu’un laboratoire prépare une molécule destinée à agir dans le corps humain, produire un mélange à parts égales des deux variantes peut être inefficace, compliqué à purifier ou indésirable. La présentation officielle du prix insiste donc autant sur le mystère scientifique que sur l’utilité des outils issus de ces recherches.

Kagan a révélé l’amplification d’un petit déséquilibre

Henri B. Kagan a franchi une étape décisive en 1986. Ses expériences ont montré qu’une réaction asymétrique pouvait amplifier un léger avantage initial bien davantage que les modèles simples ne le laissaient prévoir. Autrement dit, un écart minuscule entre deux formes miroir pouvait conduire à un résultat beaucoup plus déséquilibré.

Ce comportement non linéaire a changé la façon de penser la catalyse asymétrique. Il ne s’agissait plus seulement de trouver un catalyseur orientant une réaction, mais aussi de comprendre comment les interactions entre molécules pouvaient renforcer cette orientation au fil du processus. Les travaux de Kagan ont donné aux chimistes des méthodes pour obtenir une proportion nettement supérieure de la forme souhaitée.

À 95 ans, le professeur émérite de l’ancienne Université Paris-Sud partage le prix avec Kenso Soai, professeur émérite à l’Université des sciences de Tokyo. Les deux chercheurs se répartiront 12 millions de couronnes suédoises.

La réaction de Soai s’auto-entretient

Kenso Soai est allé plus loin avec une réaction autocatalytique décrite pour la première fois en 1995, puis poussée jusqu’à un résultat homochiral en 2003. Dans ce type de réaction, le produit formé participe lui-même à la fabrication de nouvelles molécules identiques. Une petite majorité initiale peut ainsi se recopier et prendre progressivement le dessus.

Cette réaction, désormais connue sous le nom de réaction de Soai, fournit un scénario chimique crédible pour expliquer comment une asymétrie presque imperceptible peut s’amplifier sans intervention d’un système vivant. Elle ne résout pas à elle seule toute l’histoire de l’origine de la vie, mais elle démontre expérimentalement qu’un monde chimique peut « choisir » une orientation et la renforcer.

Le comité Nobel souligne que ces découvertes ont fourni des outils décisifs aux spécialistes de la synthèse pharmaceutique. Il ne s’agit pas d’un nouveau médicament prêt à être commercialisé, mais d’une compréhension et de méthodes qui interviennent en amont, lorsque les chimistes conçoivent la route de fabrication d’une substance active.

Un troisième Nobel scientifique très lié aux technologies

Cette récompense prolonge une semaine Nobel très tournée vers l’instrumentation et le contrôle fin de la matière. KultureGeek a déjà présenté le Nobel de physique attribué à Francis Halzen pour IceCube ainsi que le Nobel de médecine consacré à l’optogénétique.

Dans le cas de Kagan et Soai, la portée technologique tient à la maîtrise d’une propriété invisible à l’œil nu. Deux molécules peuvent partager la même formule et pourtant se comporter différemment parce que leurs atomes sont arrangés en miroir. Savoir favoriser la bonne version réduit les étapes de séparation, améliore la sélectivité des synthèses et permet de concevoir des procédés plus précis.

Le prix distingue des travaux menés sur plusieurs décennies, pas une publication nouvelle de 2026. L’élément d’actualité est l’attribution officielle annoncée aujourd’hui, avec une citation très précise : la découverte des effets non linéaires et de l’autocatalyse dans la synthèse organique asymétrique.