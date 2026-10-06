Nobel de médecine 2026 : l’optogénétique permet de contrôler les neurones avec la lumière

Le prix Nobel de physiologie ou médecine 2026 a été attribué à Karl Deisseroth, Peter Hegemann et Georg Nagel pour leurs travaux sur les canaux ioniques sensibles à la lumière et l’optogénétique. Cette méthode permet d’activer ou d’inhiber des cellules précisément choisies, notamment des neurones, grâce à des impulsions lumineuses. Elle est devenue en deux décennies l’un des outils majeurs pour étudier les circuits du cerveau vivant.

Un interrupteur lumineux installé dans les cellules

L’optogénétique associe deux techniques. La première relève du génie génétique : les chercheurs introduisent dans certaines cellules le gène d’une protéine qui réagit à la lumière. La seconde est optique : une illumination d’une couleur adaptée ouvre ou ferme cette protéine, qui agit comme un canal dans la membrane cellulaire. Le passage d’ions modifie alors l’activité électrique de la cellule.

Dans le cerveau, ce principe offre une précision que les anciens outils n’avaient pas. Une stimulation électrique agit immédiatement, mais elle peut toucher plusieurs types de cellules voisines. Les médicaments peuvent être plus sélectifs, tout en se diffusant largement et en restant actifs trop longtemps pour servir d’interrupteur rapide. Avec l’optogénétique, les chercheurs choisissent une population de neurones et commandent son activité à l’échelle de la milliseconde.

Cette capacité ne consiste pas seulement à observer une corrélation. En allumant ou en éteignant un circuit puis en mesurant l’effet sur un comportement, les scientifiques peuvent tester un lien de cause à effet. La technique a ainsi servi à étudier des mécanismes liés au mouvement, à la mémoire, aux interactions sociales, à la dépression ou encore à la maladie de Parkinson, principalement dans des modèles animaux.

Le prix, doté de 12 millions de couronnes suédoises à partager entre les trois lauréats, reconnaît précisément cette chaîne d’innovations. Peter Hegemann et Georg Nagel ont caractérisé des protéines photosensibles issues d’une algue unicellulaire. Karl Deisseroth a ensuite transformé ces protéines en outils capables de commander des neurones de mammifères avec de la lumière.

D’une algue à un outil central des neurosciences

Le point de départ paraît éloigné du cerveau : l’algue Chlamydomonas se dirige très rapidement vers la lumière. Hegemann soupçonnait qu’une seule protéine pouvait à la fois détecter les photons et contrôler un canal ionique. En travaillant avec Nagel, il a contribué à identifier et caractériser la channelrhodopsine, dont la channelrhodopsine-2, activée par la lumière bleue.

En 2005, l’équipe de Deisseroth a montré qu’un gène codant cette protéine pouvait rendre des neurones de rat sensibles à la lumière. Le dispositif a ensuite été complété par des fibres optiques très fines pour atteindre des régions précises du cerveau d’animaux vivants. D’autres protéines ont permis d’inhiber l’activité neuronale avec une couleur différente, tandis que de nouvelles variantes ont élargi la palette et amélioré la vitesse ou la sensibilité.

Cette approche technologique éclaire un domaine que KultureGeek suit aussi à travers les systèmes expérimentaux bâtis à partir de neurones cultivés. Dans les deux cas, l’enjeu est de comprendre comment l’activité électrique de cellules vivantes produit un comportement mesurable. L’optogénétique ajoute une commande très ciblée, utile pour isoler le rôle d’un circuit au milieu d’un réseau beaucoup plus vaste.

Un outil de recherche, pas encore un traitement courant

Le Nobel ne signifie pas que l’on peut aujourd’hui piloter sans risque le cerveau humain avec une lampe. Pour rendre une cellule sensible à la lumière, il faut lui faire produire la protéine voulue, généralement grâce à un vecteur de thérapie génique. Il faut aussi amener suffisamment de lumière jusqu’au tissu ciblé. Or la lumière se disperse dans le cerveau, et l’implantation de fibres ou de micro-LED reste invasive. Le ciblage biologique, la dose lumineuse, l’échauffement et la durée de l’effet doivent être maîtrisés.

Une première preuve de concept clinique a néanmoins été publiée en 2021 chez un patient atteint de rétinopathie pigmentaire avancée. Des cellules de sa rétine avaient été rendues sensibles à la lumière et des lunettes projetaient des images de couleur ambre adaptées au système. Le patient a pu localiser, compter et toucher certains objets, ce qui correspondait à une restauration partielle de fonctions visuelles chez une seule personne, et non à un traitement généralisable. L’optogénétique reste avant tout une méthode expérimentale pour interroger les circuits biologiques avec une précision jusque-là impossible.