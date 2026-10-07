Une « bulle quantique » pourrait-elle détruire l’Univers ? Une étude se veut rassurante

L’Univers pourrait théoriquement disparaître sans aucun avertissement, victime d’une transition quantique modifiant jusqu’aux lois fondamentales de la physique. Ce scénario spectaculaire repose sur l’hypothèse du faux vide : notre cosmos semblerait stable tout en occupant un état énergétique qui ne serait pas le plus bas possible. Une nouvelle étude publiée dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics suggère cependant qu’un mécanisme quantique pourrait considérablement réduire ce risque.

Un Univers prisonnier d’un faux vide

La question est notamment liée au champ de Higgs, dont les propriétés laissent envisager que notre Univers puisse se trouver dans un état métastable. En théorie, un effet tunnel quantique pourrait alors provoquer son passage vers un véritable vide, plus stable et moins énergétique. Une bulle de ce nouvel état apparaîtrait avant de se propager quasiment à la vitesse de la lumière, bouleversant les propriétés des particules et des forces fondamentales.

Gregory Kaplanek, coauteur de l’étude, compare la situation à une balle installée au fond d’une vallée : elle paraît immobile et stable, alors qu’une vallée encore plus profonde existe ailleurs. La physique du boson de Higgs reste justement l’un des grands terrains d’exploration de la physique moderne.

La décohérence comme verrou cosmique

Les chercheurs ont modélisé le comportement de champs quantiques pendant l’expansion rapide de l’Univers primordial. Leurs calculs montrent que les interactions avec l’environnement produisent une « décohérence » : le système perd progressivement sa capacité à maintenir plusieurs états quantiques simultanément. Une fois installé dans un minimum énergétique, il devient alors beaucoup plus difficile pour le champ quantique d’en sortir par effet tunnel.

Ce mécanisme, surnommé « verrouillage cosmique », constitue une manifestation de l’effet Zénon quantique : l’environnement agit comme une forme de surveillance permanente qui freine les transitions. « Le résultat ne prouve pas que l’état actuel de l’Univers restera stable pour toujours », préviennent les chercheurs, sans alarmer outre mesure.

Le modèle demeure simplifié et ne démontre donc pas que notre propre vide cosmique bénéficie aujourd’hui de cette protection. L’étude apporte toutefois une piste nouvelle : les mêmes étrangetés quantiques susceptibles de menacer la stabilité de l’Univers pourraient également contribuer à la préserver, ce qui est finalement assez rassurant.