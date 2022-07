Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) a été réactivé ; la matière noire et le Boson de Higgs au programme

Le Grand collisionneur de hadrons (LHC), qui n’est autre que le plus grand grand accélérateur de particules au monde, vient d’être réactivé à son niveau de puissance maximale. Mardi 5 juillet, après 4 années de réglages et de correctifs, les scientifiques ont donc remis en route l’accélérateur de particules situé près de Genève. L’objectif est désormais de faire se rencontrer des protons à un niveau d’énergie maximum de 13,6 billions d’électrons-volts (TeV), de quoi peut-être « observer » de nouveaux types de particules qui jusqu’ici n’avaient encore jamais été détectées… et aller encore plus loin dans l’analyse du modèle standard d’analyse des particules fondamentales (« l’infiniment petit »).

The Large Hadron Collider at @CERN has officially kicked off for Run 3! 🥳👏

The ATLAS Experiment has recorded its first collisions at the world-record-breaking energy of 13.6 tera electron volts (TeV). #LHCRun3

— ATLAS Experiment (@ATLASexperiment) July 5, 2022