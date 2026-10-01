The House of the Dead: Reawakened : Sega transforme son jeu d’arcade culte en attraction VR

Sega ressuscite l’une de ses licences d’arcade les plus emblématiques avec The House of the Dead: Reawakened, une nouvelle expérience en réalité virtuelle conçue pour deux joueurs. Plus qu’une simple borne, le projet prend la forme d’une véritable attraction dans laquelle les participants pénètrent physiquement.

Un manoir gothique transformé en borne VR géante

L’installation reproduit la façade d’un inquiétant manoir, avec une porte constituée d’un écran de 85 pouces et deux fenêtres intégrant chacune un écran vertical de 43 pouces. Ces affichages participent à la mise en scène avec des animations, des apparitions surprises et un aperçu de l’espace VR installé derrière la façade.

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Une fois à l’intérieur, deux joueurs peuvent enfiler des casques de réalité virtuelle et utiliser des armes équipées d’un retour haptique simulant le recul. Chacun profite également de son propre système audio 2.1. L’aventure proposera trois missions permettant d’affronter les hordes de créatures caractéristiques de la série.

Sega renoue avec son ADN arcade

L’expérience s’inscrit dans le recentrage de Sega sur ses licences historiques. L’éditeur possède une (très) longue expérience de l’arcade, tandis que plusieurs de ses jeux ont déjà trouvé une seconde vie en réalité virtuelle, à l’image de Cosmic Smash avec C-Smash VRS.

Une présentation complète en novembre

The House of the Dead: Reawakened succède à Scarlet Dawn, sorti en arcade en 2018. La franchise elle-même remonte à 1996 et reste intimement associée aux jeux de tir sur borne.

Sega présentera officiellement cette nouvelle attraction lors de l’IAAPA Expo d’Orlando, organisée du 17 au 20 novembre. En combinant décor physique, VR et armes haptiques, Reawakened cherche à proposer ce que les salles d’arcade VR ont de plus difficile à reproduire à domicile : une expérience collective spectaculaire pensée comme une attraction à part entière.