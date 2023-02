Le jeu Dreamcast Cosmic Smash sera adapté pour le PSVR 2

Décidément, la Dreamcast était tellement en avance sur son temps que trois de ses titres phares finiront adaptés en VR ! Après le très bon Rez Infinite de Tetsuya Mizuguchi (disponible sur toutes les plateformes VR) et le non moins original Space Channel 5 c’est donc au tour du titre arcade Cosmic Smash de finir sa course sur une plateforme VR, et pas n’importe laquelle puisque le jeu sortira sur le PlayStation VR 2 dans le courant de l’année 2023.



Cosmic Smash était uniquement disponible sur la Dreamcast japonaise, mais l’on pouvait y jouer aussi sur borne d’arcade (y compris en France). Votre serviteur, qui fut l’un des premiers en France à récupérer une Dreamcast japonaise en import, a pu jouer à ce titre arcade vraiment bien fichu, mélange entre un Pong en 3D et un casse-briques. Le design très épuré de Cosmic Chase en faisait déjà un titre à part à l’époque et l’adaptation VR tombe presque sous le sens.

La version VR de Cosmic Smash est développée sous le nom C-Smash VRS par le studio Wolf & Wood. La DA est assurée par le tandem Cory Schmitz et Rob Davis tandis que la bande musicale est l’oeuvre de Danalogue et Ken Ishii, à qui l’on doit déjà les superbes morceaux de Rez Infinite ! Avec de tels talents à la barre, le résultat devrait être assez fascinant. Une démo jouable de C-Smash VRS sera disponible dans le PlayStation Store à partir du 23 mars 2023. Il sera possible de jouer en solo ou contre un autre joueur en ligne.