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Samsung annonce les Galaxy Tab S12, ses nouvelles tablettes haut de gamme

4 min.
1 Oct. 2026 • 9:18
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Samsung a annoncé les Galaxy Tab S12 Ultra et Galaxy Tab S12+, ses nouvelles tablettes Android haut de gamme. Les deux modèles arriveront en France le 7 octobre, avec des prix compris entre 1 319 et 2 289 euros selon la configuration.

Samsung Galaxy Tab S12 Plus Et Ultra

Encore plus de puissance avec les Galaxy Tab S12

Samsung conserve les grandes lignes de la génération précédente, tout en remplaçant la puce par un MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm. Le constructeur annonce jusqu’à 61 % de performances supplémentaires pour le traitement neuronal, ainsi que des gains de 19 % pour le processeur (CPU) et 17 % pour la partie graphique (GPU) par rapport à la Galaxy Tab S11 Ultra. Une nouvelle chambre à vapeur 3D doit également mieux dissiper la chaleur lors des tâches intensives.

La Galaxy Tab S12+ embarque une dalle AMOLED de 12,6 pouces avec une définition de 2 800 x 1 752 pixels, tandis que la Galaxy Tab S12 Ultra monte à 14,6 pouces et 2 960 x 1 848 pixels. Les deux écrans atteignent 120 Hz et jusqu’à 1 600 nits, avec une fonction Vision Booster qui ajuste automatiquement la luminosité selon l’environnement. Il y a également un capteur d’empreintes intégré sous l’écran.

La Galaxy Tab S12 Ultra conserve une épaisseur de seulement 5,1 mm et un poids de 692 grammes pour le modèle Wi-Fi. La Galaxy Tab S12+ affiche 5,3 mm d’épaisseur pour 553 grammes. Samsung équipe respectivement les deux modèles de batteries de 11 600 et 10 600 mAh, avec une charge de 45 W et jusqu’à 23 heures de lecture vidéo annoncées sur l’Ultra.

Parmi les autres caractéristiques, on retrouve 12 Go de RAM sur la Galaxy Tab S12+ et 12 ou 16 Go de RAM sur le modèle Ultra. Côté photo, la Galaxy Tab S12+ a le droit à un capteur de 13 mégapixels à l’arrière et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels à l’avant. Pour sa part, la Galaxy Tab S12 Ultra profite d’un capteur de 13 mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels à l’arrière, ainsi que d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels à l’avant.

Galaxy AI prend davantage de place

Samsung mise aussi sur Android 17, One UI 9 et la dernière génération de Galaxy AI. Le mode Multi-Fenêtres permet notamment de diviser l’écran en trois zones, tandis que l’Assistant Notes peut résumer les informations prises pendant une activité. Chaque tablette a également le droit au stylet S Pen.

Le constructeur renforce surtout son écosystème logiciel avec plusieurs applications préinstallées ou offres incluses :

  • Adobe Photoshop arrive préinstallé pour la première fois sur une tablette Android, avec quatre mois d’accès mobile offerts
  • Notability est également préinstallé et bénéficie d’un essai gratuit de six mois
  • Google AI Pro est inclus pendant six mois, avec notamment un accès étendu aux fonctions de Gemini et à Gemini Notebook
  • Samsung annonce sept ans de mises à jour Android et de sécurité

En France, Samsung proposera les Galaxy Tab S12 Ultra et S12+ en coloris anthracite et argent à partir du 7 octobre. La Galaxy Tab S12+ débutera à 1 319 euros, tandis que la Galaxy Tab S12 Ultra commencera à 1 539 euros et pourra atteindre 2 289 euros avec 1 To de stockage.

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