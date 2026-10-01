Samsung annonce les Galaxy Tab S12, ses nouvelles tablettes haut de gamme

Samsung a annoncé les Galaxy Tab S12 Ultra et Galaxy Tab S12+, ses nouvelles tablettes Android haut de gamme. Les deux modèles arriveront en France le 7 octobre, avec des prix compris entre 1 319 et 2 289 euros selon la configuration.
Samsung conserve les grandes lignes de la génération précédente, tout en remplaçant la puce par un MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm. Le constructeur annonce jusqu’à 61 % de performances supplémentaires pour le traitement neuronal, ainsi que des gains de 19 % pour le processeur (CPU) et 17 % pour la partie graphique (GPU) par rapport à la Galaxy Tab S11 Ultra. Une nouvelle chambre à vapeur 3D doit également mieux dissiper la chaleur lors des tâches intensives.
La Galaxy Tab S12+ embarque une dalle AMOLED de 12,6 pouces avec une définition de 2 800 x 1 752 pixels, tandis que la Galaxy Tab S12 Ultra monte à 14,6 pouces et 2 960 x 1 848 pixels. Les deux écrans atteignent 120 Hz et jusqu’à 1 600 nits, avec une fonction Vision Booster qui ajuste automatiquement la luminosité selon l’environnement. Il y a également un capteur d’empreintes intégré sous l’écran.
La Galaxy Tab S12 Ultra conserve une épaisseur de seulement 5,1 mm et un poids de 692 grammes pour le modèle Wi-Fi. La Galaxy Tab S12+ affiche 5,3 mm d’épaisseur pour 553 grammes. Samsung équipe respectivement les deux modèles de batteries de 11 600 et 10 600 mAh, avec une charge de 45 W et jusqu’à 23 heures de lecture vidéo annoncées sur l’Ultra.
Parmi les autres caractéristiques, on retrouve 12 Go de RAM sur la Galaxy Tab S12+ et 12 ou 16 Go de RAM sur le modèle Ultra. Côté photo, la Galaxy Tab S12+ a le droit à un capteur de 13 mégapixels à l’arrière et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels à l’avant. Pour sa part, la Galaxy Tab S12 Ultra profite d’un capteur de 13 mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels à l’arrière, ainsi que d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels à l’avant.
Samsung mise aussi sur Android 17, One UI 9 et la dernière génération de Galaxy AI. Le mode Multi-Fenêtres permet notamment de diviser l’écran en trois zones, tandis que l’Assistant Notes peut résumer les informations prises pendant une activité. Chaque tablette a également le droit au stylet S Pen.
Le constructeur renforce surtout son écosystème logiciel avec plusieurs applications préinstallées ou offres incluses :
En France, Samsung proposera les Galaxy Tab S12 Ultra et S12+ en coloris anthracite et argent à partir du 7 octobre. La Galaxy Tab S12+ débutera à 1 319 euros, tandis que la Galaxy Tab S12 Ultra commencera à 1 539 euros et pourra atteindre 2 289 euros avec 1 To de stockage.
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