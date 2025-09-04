Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra : tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles tablettes premium de Samsung (specs, prix)

Galaxy Tab S11 : compacte, élégante et intelligente

Samsung enrichit sa gamme premium de tablettes avec la Galaxy Tab S11, tout juste dévoilée à l’IFA 2025. Ce modèle de 11 pouces arbore un écran Dynamic AMOLED 2X de haute résolution (2 560 × 1 600 pixels) compatible 120 Hz et culminant à 1 600 nits de luminosité. Son design en aluminium et verre, ultra-fin (environ 5,5 mm) et léger (~484 g), devrait lui conférer une excellente portabilité. Animée par le processeur MediaTek Dimensity 9400+ (ce qui est une grosse surprise, on s’attendait à du Snapdragon), la Tab S11 s’accompagne de 12 Go de RAM et de configurations de stockage allant jusqu’à 512 Go (extensible via microSD). La tablette inclut également un S-Pen repensé, quatre haut-parleurs stéréo, la certification IP68, une batterie de 8 400 mAh à recharge rapide 45 W, et tourne sous One UI 8 basé sur Android 16 avec l’intégration de Galaxy AI et de Gemini Live.

Galaxy Tab S11 Ultra : la tablette la plus fine jamais conçue par Samsung

À côté de sa sœur compacte, la Tab S11 Ultra se distingue par son écran géant de 14,6 pouces Dynamic AMOLED 2X (2 960 × 1 848 pixels) au format imposant mais étonnamment fin (près de 5,1 mm). La tablette intègre le même processeur Dimensity 9400+ que sa petite soeur, un processeur épaulé par un maximum de 16 Go de RAM. La capacité de stockage grimpe jusqu’à 1 To et l’autonomie est renforcée grâce à une batterie de 11 600 mAh. la Tab S11 Ultra offre également une recharge 45 W, la certification IP68, la connectivité Wi-Fi 7, l’option cellulaire 5G, un bloc photo avec une deux caméras (13 MP + 8 MP ultra grand-angle) et une caméra frontale de 12 MP (en encoche). Le S-Pen, inclus, se range magnétiquement sur la tranche. Avec ses fonctionnalités Galaxy AI et la dernière version de DeX, la S11 Ultra vise clairement le marché professionnel.

Prix et disponibilité :

La Galaxy Tab S11 est proposé à 900 euros pour 128 Go de stockage

La Galaxy Tab S11 Ultra est proposée à partir de 1 340 euros pour 256 Go de stockage