Mario Kart Tour ferme définitivement ses portes sur iOS et Android après sept ans de service

C’est la fin de la course pour Mario Kart Tour. Sept ans après son lancement sur iOS et Android, Nintendo a officiellement fermé les serveurs de son jeu de course mobile. L’application peut encore être ouverte, mais uniquement pour consulter certaines statistiques : les courses et les fonctionnalités en ligne ne sont désormais plus accessibles.

Un jeu mobile lancé en fanfare en 2019

Disponible depuis septembre 2019, Mario Kart Tour avait adapté la célèbre licence aux smartphones avec des commandes simplifiées et un modèle économique free-to-play. Son lancement avait rencontré un succès spectaculaire, avec près de 90 millions de téléchargements en une semaine.

Service for the Mario Kart Tour game ends on Sept. 29 at 11:00 p.m. PT / Sept. 30 at 8:00 a.m. CEST. Thank you for your support throughout the years. For info on how rubies and the Mario Kart Tour Gold Pass will be handled moving forward, see in-game notifications or FAQ below. — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) July 8, 2026

Le titre reposait néanmoins largement sur les achats intégrés, différentes monnaies virtuelles et, à l’origine, des mécaniques proches du gacha. Nintendo avait cessé de produire régulièrement du contenu inédit avant d’offrir une dernière mise à jour notable en 2025.

Pas de version hors ligne pour Mario Kart Tour

Contrairement à Animal Crossing: Pocket Camp, Mario Kart Tour ne bénéficiera pas d’une mise à jour permettant de continuer à jouer sans connexion. Nintendo avait transformé le jeu en une version mobile baptisée Pocket Camp Complete, soit une édition payante fonctionnant hors ligne.

Ce coup d’arrêt n’est pas isolé : Mario Kart Tour rejoint Miitomo, Dr. Mario World, Pokémon Rumble Rush et Dragalia Lost parmi les expériences mobiles abandonnées par Nintendo.

Mario Kart poursuit sa route sur Switch 2

La disparition du jeu mobile ne signifie évidemment pas la fin de la franchise. Nintendo concentre désormais son attention sur Mario Kart World, l’un des titres majeurs de la Switch 2. Mario Kart 8 Deluxe et plusieurs épisodes historiques restent également accessibles sur les consoles du constructeur.

L’arrêt de Mario Kart Tour illustre surtout le recul progressif de Nintendo sur le marché du jeu mobile traditionnel, au profit de son écosystème Switch et Switch 2.