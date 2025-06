Un émulateur PS3 est disponible sur Android !

Une étape importante a été franchie dans le monde de l’émulation avec le lancement officiel d’aPS3e sur le Google Play Store : cette app est un émulateur PlayStation 3 conçu pour fonctionner nativement sur Android ! Bien que les développeurs aient depuis longtemps exploré tous les moyens possibles d’émuler les jeux PS3, aPS3e marque un tournant en rendant cette fonctionnalité accessible directement depuis un smartphone Android. Cette avancée permet aux utilisateurs de rejouer à des titres emblématiques de la PS3 sur mobile, même si la qualité de l’expérience dépend encore largement des performances de l’appareil.

aPS3e reste un projet en cours de développement : l’émulateur souffre encore de problèmes de performances, de bugs voire de plantages, et il est pour l’instant particulièrement recommandé pour les smartphones Android haut de gamme disposant d’au moins 12 Go de RAM. L’émulateur dispose aussi de commandes tactiles intégrées et d’un support (limité) pour les manettes Bluetooth. Les premiers retours d’utilisateurs signalent des taux de rafraîchissement irréguliers et des problèmes de compatibilité.Le lancement de l’application s’accompagne aussi d’une petite controverse concernant une possible copie du code d’autres projets, bien que le développeur ait depuis rendu le code source public sur GitHub. Disponible gratuitement sans publicité, une version premium à 5 dollars/euros permet de soutenir le développement. A noter que aPS3e a déjà dépassé les 10 000 téléchargements, sans trop de surprise évidemment…