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Boeing Starliner : la NASA prépare un vol décisif avant le retour des astronautes en 2028

3 min.
30 Sep. 2026 • 15:14
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Après plus de deux ans d’incertitudes et de projet « mal mené » (en un ou deux mots), le Starliner de Boeing s’apprête à franchir un pallier décisif. La NASA prévoit en effet un nouveau vol inhabité vers l’ISS dès la fin 2026, bien avant donc d’envisager le transport d’astronautes en 2028. Au delà du sort particulier de Boeing, l’agence américaine souhaite conserver une seconde solution de transport face à la dépendance actuelle envers SpaceX.

Un vol d’évaluation crucial pour Starliner

La mission Starliner-1 doit permettre de vérifier les modifications apportées au système de propulsion et au module de service. La NASA avait encore repoussé ce retour en vol cet été, les ingénieurs travaillant toujours sur les anomalies apparues lors de la mission habitée de 2024.

Starliner 1

Ce vol avait été marqué par plusieurs fuites d’hélium et la défaillance de propulseurs lors de l’approche de l’ISS. La NASA a finalement fait revenir Starliner sans équipage tandis que Butch Wilmore et Suni Williams regagnaient la Terre à bord d’une capsule Crew Dragon.

« Nous avons travaillé étroitement avec Boeing pour résoudre les problèmes identifiés lors des précédents vols », assure l’administrateur Jared Isaacman, qui affirme au passage que Starliner devrait à terme participer aux missions vers l’ISS et à d’autres projets commerciaux.

La NASA veut absolument une alternative à Crew Dragon

Le calendrier devient toujours plus pressant alors que SpaceX prévoit progressivement de concentrer ses efforts sur Starship et de retirer les architectures Falcon et Dragon à l’approche de 2030. Crew Dragon reste aujourd’hui le principal véhicule américain opérationnel pour transporter des astronautes vers l’orbite basse.

La NASA considère donc aujourd’hui Starliner comme un potentiel doublon du Crew Dragon . L’agence spatiale américaine prévoit désormais un retour habité avec Starliner-2 en 2028, sous réserve du succès du prochain essai et des certifications nécessaires.

Après des années de retards et de revers techniques, Starliner arrive ainsi au moment de vérité : son prochain vol devra prouver que Boeing peut encore devenir le véritable second pilier du transport spatial habité américain.

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