Boeing Starliner : la NASA repousse encore le retour en vol de la capsule

Le retour de Starliner dans l’espace devra encore attendre. Près de deux ans après son premier vol habité mouvementé vers la Station spatiale internationale, la capsule de Boeing ne dispose toujours pas d’une date de lancement pour sa prochaine mission. La NASA et l’industriel américain visent désormais un nouvel essai inhabité dans un délai pouvant atteindre un an.
Lors d’une réunion publique du comité consultatif de sécurité aérospatiale de la NASA, l’ancien astronaute Kent Rominger a confirmé que la mission Starliner-1 restait à l’étude. Les équipes doivent encore finaliser les corrections liées au système de propulsion avant d’autoriser un nouveau décollage.
« La NASA et Boeing poursuivent leur travail vers la certification de Starliner pour les vols habités », a confirmé Rominger. Le futur vol sans équipage devra réduire considérablement les risques et démontrer que le véhicule est prêt à transporter de nouveau des astronautes.
En juin 2024, Starliner avait emmené Butch Wilmore et Suni Williams vers l’ISS pour une mission initialement prévue sur une dizaine de jours. Des défaillances de propulseurs et plusieurs fuites d’hélium avaient toutefois compliqué l’approche et l’amarrage du véhicule.
Après des mois d’analyses et d’essais au sol, la NASA avait décidé de ramener Starliner sans équipage en septembre 2024. Les deux astronautes avaient finalement regagné la Terre à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX, après un séjour de 93 jours en orbite.
Boeing et la NASA affirment rester engagés dans la remise en service de Starliner, mais la capsule doit désormais prouver sa fiabilité avant toute certification habitée. Avec une ISS dont l’exploitation est prévue jusqu’en 2030, le temps se réduit pour que Boeing devienne réellement le second transporteur d’équipages attendu par la NASA, aux côtés de SpaceX.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Rockstar Games vient de lever le voile sur les différentes éditions de Grand Theft Auto VI, dont les précommandes ouvriront le 25...
YouTube a conclu un accord financier avec R.K.C., un adolescent américain de 15 ans qui accuse la plateforme d’avoir aggravé des...
Alibaba a engagé une procédure contre le gouvernement américain afin d’obtenir son retrait de la liste 1260H du...
Meta envisagerait de se lancer à son tour sur le marché en pleine expansion des prédictions sur l’actualité, le sport et...
Le gestionnaire de mots de passe LastPass a confirmé une fuite de données personnelles après une intrusion dans son environnement...
24 Jun. 2026 • 12:55
24 Jun. 2026 • 11:40
24 Jun. 2026 • 10:29
24 Jun. 2026 • 9:21