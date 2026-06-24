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Boeing Starliner : la NASA repousse encore le retour en vol de la capsule

2 min.
24 Juin. 2026 • 13:30
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Le retour de Starliner dans l’espace devra encore attendre. Près de deux ans après son premier vol habité mouvementé vers la Station spatiale internationale, la capsule de Boeing ne dispose toujours pas d’une date de lancement pour sa prochaine mission. La NASA et l’industriel américain visent désormais un nouvel essai inhabité dans un délai pouvant atteindre un an.

Les problèmes de propulsion restent à résoudre

Lors d’une réunion publique du comité consultatif de sécurité aérospatiale de la NASA, l’ancien astronaute Kent Rominger a confirmé que la mission Starliner-1 restait à l’étude. Les équipes doivent encore finaliser les corrections liées au système de propulsion avant d’autoriser un nouveau décollage.

Starliner 1

« La NASA et Boeing poursuivent leur travail vers la certification de Starliner pour les vols habités », a confirmé Rominger. Le futur vol sans équipage devra réduire considérablement les risques et démontrer que le véhicule est prêt à transporter de nouveau des astronautes.

Le lourd héritage du vol habité de 2024

En juin 2024, Starliner avait emmené Butch Wilmore et Suni Williams vers l’ISS pour une mission initialement prévue sur une dizaine de jours. Des défaillances de propulseurs et plusieurs fuites d’hélium avaient toutefois compliqué l’approche et l’amarrage du véhicule.

Après des mois d’analyses et d’essais au sol, la NASA avait décidé de ramener Starliner sans équipage en septembre 2024. Les deux astronautes avaient finalement regagné la Terre à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX, après un séjour de 93 jours en orbite.

Un calendrier de plus en plus contraint

Boeing et la NASA affirment rester engagés dans la remise en service de Starliner, mais la capsule doit désormais prouver sa fiabilité avant toute certification habitée. Avec une ISS dont l’exploitation est prévue jusqu’en 2030, le temps se réduit pour que Boeing devienne réellement le second transporteur d’équipages attendu par la NASA, aux côtés de SpaceX.

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