Starliner : la NASA décide de faire rentrer les astronautes à bord d’une capsule Dragon de SpaceX

Le week-end a accouché d’une solution. La NASA a attendu jusqu’à samedi pour prendre une décision au sujet des deux astronautes coincés dans l’ISS après les avaries de la capsule Starliner de Boeing. Finalement, face à la persistance des problèmes, l’agence spatiale américaine a décidé de prolonger le séjour de Butch Wilmore et Suni Williams jusqu’au mois de février 2025, et surtout de ramener sur Terre les deux astronautes à bord d’une capsule Dragon de SpaceX. « La décision de garder Butch et Suni à bord de la Station spatiale internationale et de ramener le Boeing Starliner sans équipage est le résultat d’un engagement envers la sécurité, » a déclaré l’administrateur de la NASA Bill Nelson aux journalistes présents à la conférence de presse ce samedi 24 août.

C’est évidemment un terrible camouflet pour Boeing, qui devra sans doute revoir son implication dans les futures missions spatiales habitées. Le fait est que les ingénieurs de la NASA n’ont toujours pas trouvé une solution définitive aux problèmes de propulseurs du Starliner. Le problème est sans doute d’une grande complexité, au point que l’agence spatiale américaine se refuse à prendre le moindre risque avec ses astronautes. C’est « à vide » que le Starliner repartira vers la terre, probablement au mois de septembre.