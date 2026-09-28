Bouygues Telecom lance un anti-spam pour stopper les appels frauduleux

Bouygues Telecom lance Anti-Spam, son système pour détecter les appels potentiellement frauduleux ou indésirables grâce à l’intelligence artificielle intégrée à son réseau mobile. Le service sera proposé aux particuliers dès le 5 octobre, puis aux clients professionnels dès le 12 octobre.

De l’IA pour détecter le spam téléphonique

Bouygues Telecom développe cette nouvelle protection avec Hiya. Le service Anti-Spam analyse les appels en temps réel à partir d’une base de données régulièrement actualisée et d’algorithmes assistés par IA qui étudient notamment le comportement des numéros, leur date de création, le volume d’appels émis et leur durée.

La technologie de Hiya s’appuie sur plus de 28 milliards d’événements d’appels chaque mois auprès de plus de 550 millions d’utilisateurs dans le monde. Bouygues Telecom intègre directement cette plateforme dans son réseau mobile 4G et 5G, ce qui permet à l’opérateur de déployer la fonctionnalité sans demander aux utilisateurs d’installer une application ou de modifier un réglage.

L’opérateur présente Anti-Spam comme un moyen d’alerter directement le client lorsqu’un appel présente un caractère potentiellement frauduleux ou indésirable. Bouygues Telecom cible aussi les entreprises, dont les équipes commerciales peuvent ainsi distinguer plus facilement les appels liés à leur activité des sollicitations problématiques.

Deux prix selon le type de client

Bouygues Telecom justifie le lancement du service par l’ampleur des sollicitations téléphoniques indésirables. Selon le bilan « J’alerte l’ARCEP 2025 » cité par l’opérateur, 94 % des Français ont déclaré avoir subi une sollicitation indésirable en 2025, tandis que près de neuf utilisateurs de téléphones portables sur dix ont reçu un appel frauduleux ou indésirable au cours des trois mois précédant l’enquête.

Pour les particuliers, Bouygues Telecom commercialisera Anti-Spam à partir du 5 octobre au prix de 2 euros par mois et par ligne. Les clients professionnels pourront y accéder dès le 12 octobre pour 1 euro par mois et par ligne.

Bruno Duarte, directeur général adjoint et directeur des marchés Entreprises et Grand Public de Bouygues Telecom, présente cette intégration de l’IA au réseau comme une étape de la stratégie de l’opérateur : « Avec Anti-Spam, nous leur redonnons la liberté de choisir les appels auxquels ils souhaitent répondre et travaillons à restaurer la confiance dans les échanges téléphoniques ».

Il est bon de noter qu’il existe déjà plusieurs solutions gratuites efficaces pour lutter contre le spam téléphonique. Parmi les solutions populaires, il y a l’application Saracroche. Du côté des opérateurs, Free Mobile propose de configurer un blocage depuis son espace client.