Free remplace les Freebox One et Crystal après leur abandon

Free annonce à ses abonnés utilisant encore une Freebox One ou Freebox Delta qu’ils vont devoir la remplacer. La première est remplacée par la Freebox Delta et la seconde par la Freebox Pop.
Dans son e-mail aux abonnés (relayé par Univers Freebox), Free indique :
Dans le cadre de la modernisation des équipements Freebox et afin d’améliorer votre expérience, vos équipements actuels seront prochainement remplacés.
Pour continuer à profiter de vos services à votre adresse, demandez dès maintenant l’envoi gratuit de vos nouveaux équipements Freebox Delta intégrant un Wi-Fi plus puissant, le Wi-Fi 6E.
À cette occasion, votre offre Freebox deviendra automatiquement l’offre Freebox Delta. C’est sans changement de tarif, sans frais, et toujours sans engagement. Vous conserverez vos services actuels et toutes vos options (dont Netflix Standard avec pub inclus).
Outre le passage de la Freebox One à la Freebox Pop, les abonnés obtiennent le Player TV Free 4K pour regarder les chaînes de télévision. Et comme l’indique l’e-mail, il n’y a pas de hausse de prix : les abonnés restent au tarif de 39,99 €/mois.
Pour réclamer la nouvelle Freebox, il se faut se rendre sur son espace abonné et suivre les instructions. Il faudra notamment renvoyer le matériel existant.
Du côté des clients avec une Freebox Crystal, le scénario est similaire, à l’exception qu’ils recevront une Freebox Pop.
Pour rappel, la Freebox Crystal a fait ses débuts en 2013. Les Freebox Delta et One, lancées simultanément, ont vu le jour en 2018. Quant à la Freebox Pop, elle remonte à 2020.
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