TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Free remplace les Freebox One et Crystal après leur abandon
Matériel

Free remplace les Freebox One et Crystal après leur abandon

2 min.
25 Sep. 2026 • 19:19
0

Free annonce à ses abonnés utilisant encore une Freebox One ou Freebox Delta qu’ils vont devoir la remplacer. La première est remplacée par la Freebox Delta et la seconde par la Freebox Pop.

Freebox One Officiel

Adieu Freebox One et Crystal, bonjour Freebox Delta et Pop

Dans son e-mail aux abonnés (relayé par Univers Freebox), Free indique :

Dans le cadre de la modernisation des équipements Freebox et afin d’améliorer votre expérience, vos équipements actuels seront prochainement remplacés.

Pour continuer à profiter de vos services à votre adresse, demandez dès maintenant l’envoi gratuit de vos nouveaux équipements Freebox Delta intégrant un Wi-Fi plus puissant, le Wi-Fi 6E.

À cette occasion, votre offre Freebox deviendra automatiquement l’offre Freebox Delta. C’est sans changement de tarif, sans frais, et toujours sans engagement. Vous conserverez vos services actuels et toutes vos options (dont Netflix Standard avec pub inclus).

Outre le passage de la Freebox One à la Freebox Pop, les abonnés obtiennent le Player TV Free 4K pour regarder les chaînes de télévision. Et comme l’indique l’e-mail, il n’y a pas de hausse de prix : les abonnés restent au tarif de 39,99 €/mois.

Pour réclamer la nouvelle Freebox, il se faut se rendre sur son espace abonné et suivre les instructions. Il faudra notamment renvoyer le matériel existant.

Du côté des clients avec une Freebox Crystal, le scénario est similaire, à l’exception qu’ils recevront une Freebox Pop.

Pour rappel, la Freebox Crystal a fait ses débuts en 2013. Les Freebox Delta et One, lancées simultanément, ont vu le jour en 2018. Quant à la Freebox Pop, elle remonte à 2020.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Freebox Pop S Nouveau Prix Janvier 2026 Matériel

Free augmente le prix de son offre Freebox Pop S

free max Mobiles / Tablettes

Free Max : Free répond aux critiques de son forfait illimité

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Business

Rachat de SFR : un délai supplémentaire est accordé à Orange, Bouygues et Free

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos Internet

Orange, SFR, Bouygues et Free poursuivis pour le débit des box Internet

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Disney Plus Nouveau Logo

Pas de HDR ni Dolby Vision, mais même prix : Disney+ mis en demeure par Que Choisir

25 Sep. 2026 • 20:24
0 Internet

Disney+ conserve son abonnement Premium à 15,99 €/mois malgré la disparition du HDR et du Dolby Vision en Europe, et Que Choisir met...

Gremlins 3 teaser

Gremlins 3 : Gizmo de retour dans un premier teaser, mais le film est repoussé à 2028

25 Sep. 2026 • 19:29
0 Geekeries

Il aura suffi de quelques secondes pour réveiller l’une des créatures les plus célèbres du cinéma fantastique....

snapdragon-sound-elite-gen-2

Snapdragon Sound Elite Gen 2 : Qualcomm met le Wi‑Fi 6E dans les écouteurs

25 Sep. 2026 • 18:15
0 Matériel

Qualcomm a présenté Snapdragon Sound Elite Gen 2, une plateforme audio qui associe Wi‑Fi 6E à très basse consommation,...

PC Copilot Plus

Microsoft abandonne l’appellation Copilot+ PC pour ses nouveaux Surface

25 Sep. 2026 • 17:56
0 Actu OS

Microsoft ne présente plus ses nouveaux ordinateurs Surface comme des « Copilot+ PC », alors qu’ils respectent toujours les...

Letterboxd Logo

Letterboxd à vendre : A24, Sony et le New York Times prêts à débourser 300 millions de dollars

25 Sep. 2026 • 17:48
0 Business

Letterboxd pourrait bientôt changer de propriétaire. Le réseau social devenu incontournable chez les cinéphiles suscite...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPad 12 fuite : puce A19, 8 Go de RAM, modem C1X et plus

L’iPad 12 fuite : puce A19, 8 Go de RAM, modem C1X et plus

25 Sep. 2026 • 19:34

image de l'article Les HomePod mini 2 et nouvelle Apple TV 4K fuitent en images

Les HomePod mini 2 et nouvelle Apple TV 4K fuitent en images

25 Sep. 2026 • 17:59

image de l'article L’iPad mini 8 fuite : puce A20 Pro, caméra en mode paysage et plus

L’iPad mini 8 fuite : puce A20 Pro, caméra en mode paysage et plus

25 Sep. 2026 • 17:39

image de l'article iPhone 18 Pro : la hausse des prix ne freine pas Apple en Inde, bien au contraire

iPhone 18 Pro : la hausse des prix ne freine pas Apple en Inde, bien au contraire

25 Sep. 2026 • 17:02

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site