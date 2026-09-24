Bêta Pictoris b : un mystérieux signal radio détecté directement depuis une exoplanète

Les astronomes viennent peut-être de franchir une étape majeure dans l’étude des mondes extrasolaires. Grâce au radiotélescope MeerKAT, une équipe affirme avoir détecté une émission radio provenant directement de Bêta Pictoris b, une exoplanète géante située à environ 63 années-lumière de la Terre. Une première potentielle qui ne constitue toutefois pas un message extraterrestre : le signal aurait une origine naturelle, liée au puissant champ magnétique de la planète.

Un signal radio associé à des aurores gigantesques

La découverte a été réalisée avec les 64 antennes de MeerKAT, installées en Afrique du Sud. Les chercheurs ont identifié des émissions rapides et récurrentes présentant une forte polarisation circulaire, une caractéristique typique des phénomènes radio provoqués par des aurores polaires.

Le mécanisme rappelle ce qui se produit autour de la Terre, de Jupiter ou de Saturne lorsque des particules chargées interagissent avec un champ magnétique. Bêta Pictoris b est toutefois un monstre planétaire, environ dix fois plus massif que Jupiter. Les observations suggèrent un champ magnétique dépassant 1 000 gauss, contre environ 0,5 gauss pour notre planète.

Une nouvelle méthode pour étudier les exoplanètes

Si l’origine planétaire du signal est confirmée, il s’agirait de la première mesure directe du champ magnétique d’une exoplanète. Une avancée importante alors que les méthodes de détection des exoplanètes continuent de se diversifier et que plus de 6 000 mondes ont désormais été identifiés hors du Système solaire.

La découverte intéresse également les recherches consacrées aux signaux extraterrestres, même si rien n’indique ici une technosignature artificielle. Les chercheurs veulent maintenant observer une modulation correspondant à la rotation de Bêta Pictoris b, estimée à environ huit heures.

Cette confirmation permettrait de transformer les émissions radio en nouvel outil pour sonder à distance les magnétosphères planétaires, au même titre que les télescopes comme James Webb commencent déjà à disséquer l’atmosphère des exoplanètes. Une nouvelle fenêtre pourrait ainsi s’ouvrir sur des mondes jusqu’ici essentiellement silencieux.