TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Un étude confirme que le Soleil pourrait produire une super-éruption dévastatrice pour nos appareils électroniques
Science

Un étude confirme que le Soleil pourrait produire une super-éruption dévastatrice pour nos appareils électroniques

3 min.
22 Sep. 2026 • 18:51
1

Notre étoile serait capable de libérer une quantité d’énergie bien supérieure à celle des plus puissantes éruptions solaires observées jusqu’à présent. Une étude publiée dans Philosophical Transactions of the Royal Society A apporte de nouveaux éléments sur la possibilité d’une super-éruption solaire, un phénomène extrême dont les conséquences pourraient être considérables pour nos infrastructures technologiques.

Une gigantesque tache solaire de 1947 révèle le potentiel du Soleil

Pour parvenir à cette conclusion, une équipe dirigée par Natalie Krivova, de l’Institut Max-Planck de recherche sur le Système solaire, a étudié les 300 éruptions les plus puissantes enregistrées entre 2010 et 2016 par le Solar Dynamics Observatory de la NASA.

Soleil Eruption Resultat

Les scientifiques ont établi une relation entre l’énergie libérée et la taille des régions actives, ces zones où les champs magnétiques sont particulièrement intenses.

Ils ont ensuite appliqué leur modèle aux plus grandes taches solaires documentées. Celle d’avril 1947, dont le diamètre atteignait environ 40 fois celui de la Terre, aurait théoriquement pu engendrer une super-éruption.

« Notre Soleil possède le potentiel nécessaire pour produire des super-éruptions », affirme Natalie Krivova. La chercheuse précise néanmoins qu’aucun événement de cette ampleur n’a été directement observé et que l’étude ne permet pas d’en déterminer la fréquence.

Satellites, GPS et réseaux électriques : des conséquences potentiellement majeures

Une éruption extrême accompagnée d’une puissante tempête géomagnétique pourrait endommager des satellites, perturber les communications radio et provoquer des défaillances sur certains réseaux électriques.

Les risques ne sont pas purement théoriques. En novembre 2025, une tempête solaire avait entraîné d’importantes erreurs GPS, notamment pour des véhicules autonomes.

En mai 2024, les satellites Starlink avaient également subi une intense tempête géomagnétique, sans conséquences majeures signalées sur leur fonctionnement.

Face à ces menaces, les agences spatiales perfectionnent leurs outils de surveillance. La mission PUNCH de la NASA permet déjà de mieux anticiper l’arrivée de certaines tempêtes solaires.

Cette découverte ne signifie donc pas qu’une catastrophe est imminente (ouf !), mais souligne surtout la nécessité de renforcer les systèmes d’alerte et la résistance des infrastructures dont dépend notre société numérique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Disney Plus Logo

Disney+ dément l’ajout de publicités sur tous les abonnements

22 Sep. 2026 • 20:49
1 Internet

Disney+ a tenu à démentir une information qui a beaucoup circulé sur différents sites : non, tous les abonnements du service...

supersonique chinois

La Chine prépare un avion supersonique capable d’atteindre Mach 2 avec un bang sonore réduit

22 Sep. 2026 • 20:05
0 Science

La course au transport aérien supersonique s’intensifie. La Chine prépare les premiers essais à grande vitesse du TMS-10, un...

Claude Logo

Claude Opus 5.5 est disponible : l’IA est au niveau de Fable

22 Sep. 2026 • 18:58
0 Internet

Anthropic lance Claude Opus 5.5, son nouveau modèle d’intelligence artificielle présenté comme le plus performant jamais...

cliff booth

Cliff Booth : la bande-annonce réunit Brad Pitt, Fincher et Tarantino

22 Sep. 2026 • 17:25
0 Geekeries

Netflix a mis en ligne la première bande-annonce complète de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, avec Brad Pitt de retour dans le...

Nouveau Logo Xbox Vert

Xbox licencie 268 employés et réorganise ses studios

22 Sep. 2026 • 17:01
0 Business

Microsoft annonce licencier 268 employés supplémentaires au sein de sa divison Xbox, après les importantes réductions...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple met à jour le firmware du casque Beats 360

Apple met à jour le firmware du casque Beats 360

22 Sep. 2026 • 20:24

image de l'article Apple prépare un bracelet sans écran pour la santé et l’activité

Apple prépare un bracelet sans écran pour la santé et l’activité

22 Sep. 2026 • 19:18

image de l'article iPhone Pro : l’écran OLED plus fin et plus économe attendrait 2029

iPhone Pro : l’écran OLED plus fin et plus économe attendrait 2029

22 Sep. 2026 • 18:29

image de l'article Apple Store : Ron Johnson dévoile les coulisses du pari de Steve Jobs dans son livre Shop Different

Apple Store : Ron Johnson dévoile les coulisses du pari de Steve Jobs dans son livre Shop Different

22 Sep. 2026 • 17:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site