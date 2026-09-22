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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 22 septembre
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 22 septembre

11 min.
22 Sep. 2026 • 16:51
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

 

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + Casque JBL Quantum 100P à 69,99€ sur @JoyBuy (via coupon)
  • Manette sans fil Sony DualSense PS5 Sterling Silver à 63,99€ sur @E.Leclerc awin_169249_128321%7C372423%7C757260%7C1104171%7C1129899%7C1129901&sv1=affiliate&sv_campaign_id=169249&awc=15135_1790088678_23b553f132d6963bf12debd869909ce8&utm_source=Awin&utm_medium=Discount+Code&utm_campaign=169249#VMxhrbkDLjyWPF9KGHlL9
  • NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 243,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • [Prime] Pack Combo Logitech Clavier MX Keys S + Souris MX Master 3S + Repose Poignet (Via ODR 20€) à 104,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon avec le code FRPRIME15
  • Smartphone 6,67″ Nothing Phone (3) – 12 Go + 256 Go, Snapdragon 8s Gen 4, AMOLED 120 Hz à 479€ au lieu de 638€ sur @Amazon
  • [Prime] Clavier sans fil Logitech MX Keys S – Bluetooth, Rétroéclairé, Touches silencieuses (Via ODR 20€) à 44,99€ sur @Amazon avec le code FRPRIME5
  • Lot de 4 Piles Rechargeables AA Eneloop Pro – 2500 mAh NiMH à 14,44€ au lieu de 22,03€ sur @Amazon
  • Coque pour Samsung Galaxy S26 Ultra 5G FLLAO + 2 verres trempés – Noir à 3,99€ au lieu de 7,83€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Multi-cuiseur 6L Cookeo YY5655FB – 6 Modes de Cuisson, avec 5 Boîtes Moulinex (Via 30€ sur la Carte de Fidélité) à 119,99€ au lieu de 249,99€ sur @Carrefour
  • [Prime] Clavier sans fil Logitech MX Keys S Plus avec Repose poignet – AZERTY, Noir (Via ODR de 20€) à 54,99€ au lieu de 99,99€ sur @Amazon avec le code FRPRIME5
  • Carte SDXC SanDisk Ultra ,64 Go – jusqu’à 140 Mo/s, UHS-I, U1, Classe 10, A1 à 13,66€ au lieu de 25,45€ sur @Amazon
  • [Prime] Bande LED TV Philips Hue Play Gradient 55″ – White and Color, 1230lm, Zigbee, pour TV 55 à 60″ à 92,99€ au lieu de 123,34€ sur @Amazon avec le code FRPRIME5
  • PC Portable 14″ Acer Swift Go 14 SFG14-63-R11S – OLED 2.8K 90Hz, Ryzen 5 8645HS, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Win.11, AZERTY à 699€ au lieu de 827,32€ sur @Amazon
  • [Prime] Routeur ASUS RT-BE90U – Wi-Fi 7 tri-bande BE9400, 320MHz, MLO, 4 ports 2.5G, AiMesh (via 20€ d’ODR) à 89,99€ au lieu de 144,14€ sur @Amazon avec le code FRPRIME15

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone Xiaomi MIX Flip – 12+512 Go, Version mondiale à 438,95€ sur @AliExpress avec le code FAFR39
  • Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1269€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
  • Pack Smartphone 6,3″ Samsung Galaxy S26 256 Go, 12 Go RAM + écouteurs Galaxy Buds4 à 699€ au lieu de 999€ sur @Darty
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 299€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 11″ Xiaomi POCO Pad X1 – 3.2K 144Hz, Snapdragon 7+ Gen 3, RAM 8 Go, 512 Go, WiFi 6E, 8850mAh / 45W, Bleu à 233,03€ sur @AliExpress avec le code FRFW30
  • HOT! Tablette 11″ Apple Ipad Air M3 – 128 Go, 4 coloris à 539€ sur @Boulanger
  • Liseuse 6″ Kobo Clara BW – 16 Go, noir à 139,67€ sur @Amazon.es (+ 4,95€ de livraison vers la France)

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 – Version Européenne à 387,87€ sur @AliExpress avec le code FAFR39
  • HOT! [Précommande] Console de jeu Nintendo Switch 2 Edition Zelda à 499,99€ sur @Auchan
  • Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc
  • [Via PayPal] Console Nintendo Switch 2 (Version EU) à 359,57€ sur @AliExpress avec le code FRLD45

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

  • Manette sans fil Xbox Series X|S – Robot White ou Carbon Black (Autres Coloris à 45,60€) à 42,44€ sur @E.Leclerc
  • Sélection de Manette Xbox en promotion – Ex : Manette sans fil Xbox Series Pulse Red ou Shock blue à 45,60€ au lieu de 57,11€ sur @Amazon

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed noir (linéaire) – GL Red à 96,99€ sur @Fnac (code LOGI20 : -20 % dès 130€ d’achats Logitech éligibles jusqu’au 30/08)

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Mémoire RAM Lexar SODIMM 24GO DDR5 RAM 5600MHz à 189,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 8C/16T, jusqu’à 5GHz, 96 Mo 3D V-Cache, Socket AM5 à 207,84€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D (version Tray) à 342,28€ sur @AliExpress avec le code FRNS50 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Kit de RAM Netac – 32 Go (2×16) 3200MHz DDR4 à 147,59€ sur @AliExpress avec le code FRNS20 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 256 bits, PCIe 4.0 à 198,87€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)

➡️ Écrans PC :

  • Ecran Pc 32″ Samsung Odyssey G5 S32FG506EU – G50F Series – QHD, Fast IPS 180 Hz (Vendeur Boulanger) à 164,95€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

  • Machine à Café Nespresso Delonghi Inissia Noir EN80.B à 53,54€ au lieu de 78,56€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 279€ sur @Boulanger
  • Machine à expresso avec broyeur De’Longhi Magnifica S ECAM 21.112.S – 15 bars, 1450W à 299,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour, avec 60€ crédités sur la carte Club, soit 239,99€ net (prix et stock selon magasin)
  • Lave-linge TCL FF1224WA0FR – 12kg, 1400 trs/min, classe A, programmes vapeur à 369€ au lieu de 449€ sur @E.Leclerc
  • Aspirateur laveur 3-en-1 Redroad H15 – 20000Pa, autonomie 50 minutes, autonettoyage, auto-propulsé, réservoir 910ml, écran LED à 159,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

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