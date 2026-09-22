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Les Contes de la crypte : le célèbre Gardien revient après 30 ans pour Halloween

2 min.
22 Sep. 2026 • 10:20
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Trente ans après sa dernière apparition télévisée, le Gardien de la crypte reprend du service. AMC annonce le retour de l’animateur macabre des Contes de la crypte pour FearFest 2026, sa programmation annuelle consacrée à Halloween. Le personnage bénéficiera de nouvelles séquences spécialement réalisées pour l’occasion, avec sa voix originale et une marionnette entièrement recréée.

Greg Nicotero ressuscite une icône de l’horreur

Le projet a été confié à Greg Nicotero, spécialiste des effets spéciaux connu pour son travail sur The Walking Dead et Creepshow. Son studio KNB EFX a fabriqué une nouvelle version du personnage, initialement conçu par Kevin Yagher.

Crypt Keeper

John Kassir reprend également son rôle de comédien vocal, garantissant au Gardien son rire caractéristique et son humour noir. « Quel honneur et quel privilège de recréer ce personnage emblématique », se réjouit Nicotero, qui a également réalisé les nouvelles séquences destinées à FearFest.

Ce retour suit de quelques mois après l’arrivée des sept saisons de la série originale sur Shudder, une plateforme spécialisée dans le cinéma fantastique et horrifique appartenant au groupe AMC.

FearFest 2026 réunit les grands classiques du cinéma d’horreur

Les festivités commenceront le 1er octobre sur AMC et AMC+. Le programme comprendra notamment Yaga, une nouvelle série fantastique, ainsi que The Terror: The Devil in Silver. The Terror figurait déjà parmi les séries qu’AMC avait proposées à Netflix dans le cadre d’un précédent accord de distribution.

Les téléspectateurs retrouveront également les franchises Halloween, Freddy et Vendredi 13, accompagnées de Gremlins, The Thing et The Fly. Plusieurs adaptations de Stephen King compléteront la sélection, notamment Shining, Misery, Christine et Ça.

Avec cette résurrection (le mot n’a jamais été aussi bien choisi), AMC ne se contente donc pas de rediffuser une série culte en redonnant au Gardien son rôle de maître de cérémonie ; de quoi raviver la nostalgie des amateurs d’horreur lors de la soirée d’Halloween.

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