AMC va apporter une quinzaine de séries à Netflix (Fear The Walking Dead, Preacher, The Terror, etc.)

C’est un joli coup que vient de réussir la marque au N rouge. AMC vient de signer un accord avec Netflix, accord dont l’objectif est d’apporter une quinzaine de séries de la chaîne câblée sur la plateforme de streaming, et ce dès cet été. L’accord porte sur les saisons 1 à 8 de Fear the Walking Dead, la saison 1 de The Walking Dead: Daryl Dixon, les saisons 1 à 4 de Preacher, les saisons 1 à 3 de A Discovery of Witches, les saisons 1 à 3 de Into the Badlands, les saisons 1 à 2 de Kevin Can F* Himself**, les saisons 1 à 2 de Dark Winds, les saisons 1 à 2 de Gangs of London, la saison 1 de Anne Rice’s Interview With the Vampire, la saison 1 de Anne Rice’s Mayfair Witches, la saison 1 de Monsieur Spade, la saison 1 de That Dirty Black Bag et la saison 1 de The Terror.

Le grand arrivage de toutes ces séries démarrera à partir du 19 août, sachant que chaque série restera sur la plateforme Netflix durant un an (pas plus). Les premières saisons de The Walking Dead: Dead City et The Walking Dead: The Ones Who Live arriveront sur Netflix le 13 janvier. Autre point fort de cet accord, les séries AMC disponibles sur Netflix seront visibles sans publicité, y compris pour les abonnés à la formule standard (incluant de la pub). Pour rappel, AMC a signé récemment un deal similaire avec Max concernant notamment la série Fear the Walking Dead. Ce type d’accord est sans doute crucial pour AMC d’un point de vue financier, la chaine câblée peinant à développer son propre service de streaming AMC+ (11 millions d’abonnés seulement).