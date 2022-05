Sam Raimi (Spider-Man, Evil Dead) sur une adaptation d’un roman de Stephen King ? Pas si vite…

Si le Dr Strange de Sam Raimi est très loin de faire l’unanimité de la critique, le réalisateur américain reste malgré tout l’un des maitres du film de genre, et peut se targuer avec sa trilogie Spider-Man d’avoir créé l’une des meilleures sagas de super-héros.

Sam Raimi, à gauche

De nouveau assoiffé de cinéma après des années d’absence, Raimi lorgne de nouveau sur son genre de prédilection : le cinéma fantastique et d’horreur. Interrogé à ce sujet par un journaliste de CinemaBlend, Sam Raimi a partagé son désir de réaliser l’adaptation d’une oeuvre de Stephen King, l’autre maitre de l’horreur :

« J’adore Shining, mais quelqu’un l’a déjà fait. J’adore Carrie, mais cela avait déjà été fait au moment où je l’ai lu. Et puis sa collection Danse Macabre est brillante. Tant de ces histoires auraient fait de grands films. Rob Reiner en a fait un grand que je voulais faire aussi. Il y a beaucoup d’histoires de King dans lesquelles j’aimerais pouvoir m’impliquer. Peut-être que dans le futur nous pourrons travailler ensemble.”

Les médias se sont emparés de cette déclaration comme si le réalisateur avait déjà signé pour une nouvelle production avec du King au scénario, mais de fait, la déclaration de Raimi s’apparente plus à une note d’intention, qui on l’espère sera reprise au bond par une boite de production. Petite info insolite pour terminer : Sam Raimi est apparu dans des second rôles dans deux adaptations en téléfilms de Stephen King, Le Fléau et Shining.