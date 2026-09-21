Google : une amende de 403 millions d’euros pour les données de géolocalisation

Google écope d’une amende de 403 millions d’euros en Europe infligée par l’autorité irlandaise de protection des données pour des manquements liés au traitement des données de géolocalisation. La décision porte sur des pratiques appliquées entre mai 2018 et février 2020 dans plusieurs services de Google et impose également à l’entreprise de se mettre en conformité sous six mois.

Une amende après plusieurs manquements de Google

La Data Protection Commission (DPC), qui agit comme autorité de contrôle principale pour Google en Europe, a ouvert son enquête en février 2020 après avoir reçu des plaintes de plusieurs organisations européennes de défense des consommateurs, dont le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC). Les enquêtes ont porté sur trois fonctions : « Activité sur le Web et les applications », « Historique de location » et « Précision de localisation », sur la période allant de l’entrée en application du RGPD le 25 mai 2018 au 4 février 2020.

La DPC reproche à Google plusieurs violations du RGPD. L’autorité estime notamment que le traitement des données dans « Activité sur le Web et les applications » et « Historique de localisation » ne respectait pas suffisamment les principes de licéité et d’équité, tandis que Google n’a pas pu démontrer sa conformité concernant la transparence de « Précision de localisation ». Le régulateur pointe également des défauts de transparence concernant les trois fonctions et une conservation trop longue de certaines données de localisation.

Pour Graham Doyle, commissaire adjoint à la protection des données, ces pratiques pouvaient conduire certains utilisateurs à ignorer que leurs données de localisation servaient notamment à les influencer avec des publicités ou à déduire certains de leurs centres d’intérêt. Il estime également que la conservation des données pendant une durée supérieure à ce qui était nécessaire a réduit le contrôle des utilisateurs sur leurs informations personnelles.

Google met en avant les changements effectués depuis 2019

En réaction à l’amende de 403 millions d’euros, Google affirme que la décision concerne des « politiques historiques qui ont depuis été mises à jour ». L’entreprise souligne que ses pratiques ont fortement évolué à partir de 2019 et qu’elle a depuis déployé des outils destinés à simplifier la gestion des données de localisation.

Google cite notamment ses fonctions de suppression automatique des données qui permettent de configurer la suppression des informations selon une période glissante de trois, 18 ou 36 mois. Google met aussi en avant une gestion simplifiée des publicités personnalisées, avec la possibilité de désactiver complètement leur personnalisation, ainsi que des informations plus détaillées et regroupées sur ses pratiques en matière de données de localisation et sur les paramètres des comptes.

La DPC ordonne à Google de mettre ses traitements en conformité avec le RGPD dans un délai de six mois. La décision finale complète sera publiée ultérieurement par l’autorité, tandis que le montant de l’amende s’ajoute aux sanctions déjà infligées par le régulateur irlandais à de grandes entreprises technologiques au titre du RGPD.