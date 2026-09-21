Le projet de data center de Google en France suscite une contestation

Google veut implanter son premier data center en France près de Châteauroux, mais le projet suscite une contestation croissante dans l’Indre. À Étrechet, la maire, trois adjoints et une conseillère municipale ont démissionné pour protester contre la conduite du projet et ses conséquences locales.

Google prévoit de construire sur la zone d’activités d’Ozans à Étrechet huit à dix bâtiments destinés à accueillir des serveurs informatiques. Le site couvrirait environ 195 hectares et pourrait créer à terme jusqu’à 1 200 emplois directs selon le maire de Châteauroux, Gil Avérous. La mise en service d’un premier bâtiment pourrait intervenir à partir de 2028 ou 2029.

Le projet de data center de Google nécessite également d’importants travaux électriques. RTE prévoit notamment des raccordements souterrains à 225 000 volts et, à terme, deux lignes aériennes à 400 000 volts sur plus de dix kilomètres pour alimenter les infrastructures. La Commission nationale du débat public (CNDP) décrit un projet comprenant huit à dix bâtiments de data centers ainsi que deux postes électriques.

Ces dimensions alimentent les inquiétudes d’une partie des habitants et des élus. La maire démissionnaire Florence Laurent évoque des « nuisances visuelles » et des risques environnementaux, tandis que les opposants dénoncent l’emprise du projet sur des terres agricoles ainsi que sa consommation potentielle d’eau et d’électricité. Une pétition du collectif « Ozans dire non » revendique plus de 18 000 signatures et demande l’abandon du projet.

Une concertation prévue avec Google et RTE

Le projet bénéficie toutefois du soutien de nombreux responsables locaux. Gil Avérous affirme que 13 des 14 communes de l’agglomération sont favorables à l’implantation et présente les 1 200 emplois permanents annoncés comme un enjeu économique majeur pour un territoire à forte dominante agricole. Il assure également que le système de refroidissement ne nécessitera qu’un remplissage initial avant de fonctionner en circuit fermé.

La Commission nationale du débat public a décidé en avril d’organiser une concertation préalable sur le centre de données et son raccordement électrique. Google France et ses filiales Tricolore Computing et Violet Computing, ainsi que RTE, portent le projet et participeront à cette procédure, prévue en novembre et décembre.

Le chantier n’a pas encore commencé et les accès au site restent actuellement bloqués par des blocs de béton. Contacté par l’AFP, Google France n’a pas souhaité commenter le projet ni apporter davantage de précisions, tandis que le maire de Châteauroux reconnaît qu’« il y a des interrogations » auxquelles les porteurs du projet doivent apporter des réponses.