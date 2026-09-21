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KultureGeek Internet Polymarket : une faille de sécurité permet à des pirates de vider les comptes de près de 500 utilisateurs
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Polymarket : une faille de sécurité permet à des pirates de vider les comptes de près de 500 utilisateurs

3 min.
21 Sep. 2026 • 13:04
0

Polymarket fait face à de nouvelles révélations concernant la sécurité de sa plateforme américaine. Si l’on en croit une enquête du Wall Street Journal, une vulnérabilité aurait permis à des fraudeurs de prendre le contrôle de près de 500 comptes fin juillet, sans connaître les identifiants ni les mots de passe des victimes.

Une simple identité volée suffisait pour accéder aux comptes

Le problème provenait du processus d’inscription. En créant un nouveau profil avec les informations personnelles d’un utilisateur existant, notamment son numéro de sécurité sociale américain, un pirate pouvait apparemment accéder directement au compte de cette personne.

Polymarket

Les cartes bancaires et comptes financiers associés devenaient alors accessibles. Un utilisateur affirme notamment avoir découvert que ses positions avaient été liquidées et que 5 783 dollars de gains, soit environ 4 900 euros, avaient été transférés vers une carte inconnue.

Après plusieurs semaines sans réponse satisfaisante, il aurait signalé les faits à la police, au FBI et au régulateur américain des marchés à terme. Polymarket promet désormais de rembourser les pertes liées à cet incident.

Plus de 10 millions de dollars de fraudes avaient déjà été tentés

L’enquête révèle également qu’en février, des escrocs auraient utilisé des cartes bancaires volées pour alimenter des milliers de comptes. Le montant des tentatives de fraude aurait atteint au moins 10 millions de dollars.

Le prestataire Checkout.com aurait alors rejeté plus de 80 % des dépôts traités, contre environ 1 % habituellement dans le secteur. Polymarket a depuis limité le nombre de cartes associées aux comptes et renforcé ses dispositifs antifraude.

Ces révélations s’ajoutent aux accusations concernant de fausses vidéos de gains diffusées sur TikTok. La plateforme fait également l’objet d’un blocage en France, alors que Meta envisagerait de concurrencer les marchés prédictifs.

Malgré leur croissance spectaculaire, ces services doivent désormais démontrer leur capacité à protéger les fonds et les données de leurs utilisateurs. Pour Polymarket, la transparence sur les incidents et l’efficacité des remboursements constituent désormais deux objectifs à atteindre à court terme afin de préserver la confiance des utilisateurs.

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