PC Gaming Show Tokyo Direct 2026 : 13 premières mondiales parmi 36 jeux

Le PC Gaming Show Tokyo Direct 2026 a présenté 36 jeux et extensions, dont 13 premières mondiales, pendant une émission diffusée le 20 septembre. Le programme a mélangé annonces de nouveaux titres, dates de sortie, démonstrations jouables et mises à jour, avec une place importante accordée aux studios indépendants.

La surprise la plus nostalgique est Lufia 1 & 2: The Sinistrals Saga. Cette compilation réunira les deux premiers RPG de la série et marquera leur première sortie officielle sur PC. Une page Steam permet déjà de l’ajouter à sa liste de souhaits, mais ni la date de lancement, ni le prix, ni les éventuelles modifications apportées aux versions originales n’ont été annoncés.

Treize jeux dévoilés pour la première fois

Really Illegal Golf transforme une partie de golf en opération d’infiltration : seul ou à plusieurs, il faut pénétrer dans des lieux interdits, éviter les caméras et contourner les gardes pour atteindre le parcours. Une démo est disponible sur Steam. Hodka propose de son côté une aventure en monde ouvert centrée sur un van, l’exploration de ruines et une brume inquiétante, sans fenêtre de sortie pour le moment.

Parmi les autres nouveautés, Wane adopte la forme d’un roguelike tactique situé dans les souvenirs d’un homme, avec une démo prévue en 2027. Beautiful Freaks of the Desert est un FPS conçu pour le speedrun, attendu au quatrième trimestre 2026. Dust till Dawn mélange nettoyage de maisons et horreur, avec une musique signée Akira Yamaoka, tandis que The Hollowing place le joueur aux commandes d’un avion dans l’univers de Lorn’s Lure.

Le programme comprenait aussi Lemonade Apocalypse, un jeu incrémental satirique attendu au premier trimestre 2027, Marked for Mayhem, un dungeon crawler à quatre où la coopération se double d’une compétition entre équipiers, ainsi que Toxic Frontier, un city-builder roguelike utilisant des cartes. Fish & Ships, Piroker, Quarantine Zone: Miami Zero et l’extension Risen Ballbylon de Ball x Pit complètent les premières mondiales.

Une longue série de dates à retenir

Plusieurs jeux déjà connus ont profité de l’émission pour fixer leur calendrier. Neon Abyss 2 sortira de l’accès anticipé le 8 octobre. L’extension gratuite Miami Zero de Quarantine Zone arrivera le 15 octobre, Tenebris Somnia le 16 octobre, puis We Were Here Tomorrow et la version 1.0 de Mycopunk le 20 octobre. Escape From Playtime suivra le 21 octobre et Virtue and a Sledgehammer le 27 octobre.

Le début du mois sera déjà chargé avec Obstacle Overdrive le 2 octobre. Young Suns et l’accès anticipé du MMO écologique Loftia sont prévus le 3 novembre, l’extension Risen Ballbylon le 12 novembre et Fool King le 16 novembre. Let’s Build a Dungeon, qui place le joueur à la tête d’un studio chargé de créer et d’exploiter son propre MMO, entrera en accès anticipé le 11 février 2027.

Stronghold 4 reste annoncé pour plus tard en 2026, quinze ans après le précédent épisode numéroté. Le jeu de stratégie a montré la construction des forteresses et les sièges, mais sans révéler de jour précis. La présentation arrive quelques jours après une autre série d’annonces majeures, dont le retour de StarCraft sous la forme d’un shooter en monde ouvert à la BlizzCon.

Thief remasterisé se montre davantage

Nightdive a diffusé une nouvelle séquence de gameplay de Thief: The Dark Project Remastered. La vidéo montre notamment une interface adaptée à la manette et des choix inspirés par les modifications créées par la communauté du jeu original. Le projet reste sans date de sortie. La licence fait partie de l’héritage des simulations immersives associé à Looking Glass Studios et à Warren Spector, dont nous avons récemment retracé le parcours à l’occasion de son départ à la retraite.

L’intégralité du Tokyo Direct permet de revoir les bandes-annonces dans leur ordre de diffusion et constitue la source officielle des annonces présentées pendant l’émission.

Les fiches Steam de plusieurs premières mondiales sont déjà ouvertes, mais Lufia 1 & 2, Hodka, Thief: The Dark Project Remastered, Marked for Mayhem, Toxic Frontier et Fish & Ships n’ont toujours pas de date de lancement annoncée.