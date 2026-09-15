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Android ajoute la détection d’arnaques par message en France

3 min.
15 Sep. 2026 • 22:50
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Google étend la détection des arnaques par message aux utilisateurs de smartphones Pixel en France. La fonction analyse les notifications de messages suspects et affiche une alerte lorsqu’elle identifie des signes caractéristiques d’une tentative de fraude.

Google Messages Detection Arnaque

La détection d’arnaques en France et d’autres pays

Le déploiement intervient avec la mise à jour Pixel Drop de septembre. Google ajoute la France à la liste des pays compatibles avec la détection des arnaques, aux côtés notamment de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Espagne, de l’Italie, du Japon, de l’Australie, du Canada et des États-Unis.

La fonction peut examiner les notifications provenant de plusieurs applications de messagerie compatibles afin de repérer des schémas associés aux escroqueries. Elle peut notamment détecter des demandes d’informations personnelles ou d’autres formulations caractéristiques d’une tentative de fraude, puis afficher une notification accompagnée d’une icône rouge et du bouton « Escroquerie probable ».

Google précise que cette protection fonctionne directement sur le téléphone dans un environnement sécurisé. Le contenu des messages reste privé et n’est pas transmis aux serveurs de Google, sauf si l’utilisateur décide de partager volontairement un message pour contribuer à l’amélioration de la détection.

La disponibilité en France s’accompagne également de la prise en charge du français. Google propose actuellement la détection d’arnaques pour les messages en arabe, anglais, français, allemand, indonésien, japonais, portugais et espagnol.

Une fonction qui dépasse les SMS classiques

La détection ne se limite pas aux conversations ouvertes dans Google Messages. Google indique qu’elle peut analyser les nouvelles notifications provenant de nombreuses applications populaires, ce qui permet au Pixel de signaler une tentative suspecte avant même que l’utilisateur ne consulte le message dans son application.

Aussi, l’utilisateur conserve le contrôle sur les alertes. Il peut confirmer qu’un message constitue une escroquerie, indiquer qu’il s’agit d’une fausse alerte ou modifier la fonction depuis les réglages de sécurité et de confidentialité du Pixel.

Google complète cette protection avec les fonctions Entourer pour rechercher et Google Lens. Un utilisateur peut ainsi sélectionner le texte suspect affiché à l’écran ou analyser une capture d’écran afin d’obtenir une évaluation fondée sur l’intelligence artificielle et les informations disponibles sur le Web.

Google rappelle toutefois que la détection d’arnaques par message ne peut pas identifier toutes les escroqueries. L’entreprise recommande donc de rester prudent avant de communiquer des informations personnelles ou de cliquer sur un lien reçu dans un message inattendu.

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