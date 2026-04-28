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Google Traduction ajoute une fonction de prononciation pour ses 20 ans

3 min.
28 Avr. 2026 • 22:43
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Google Traduction fête ses 20 ans avec une nouveauté attendue depuis longtemps : un outil de prononciation intégré à son application sur iOS et Android. L’objectif n’est plus seulement de traduire un mot ou une phrase, mais d’aider l’utilisateur à les dire correctement grâce à un retour vocal assisté par intelligence artificielle.

Google Traduction Prononciation

Google Traduction vous aide avec la prononciation

Après avoir obtenu une traduction, l’utilisateur peut lancer la fonction via le bouton « Entraîner ». Le module écoute ensuite la prononciation, l’analyse et affiche un retour immédiat, ce qui rapproche davantage Google Traduction d’un outil de pratique linguistique que d’un simple traducteur.

Google précise que cette fonctionnalité faisait partie des demandes les plus fréquentes autour du service. Elle rejoint « Comprendre » et « Demander », deux fonctions s’appuyant sur l’IA Gemini déjà ajoutées plus tôt cette année, ce qui confirme que Google Traduction devient peu à peu un produit plus interactif et plus conversationnel.

Le déploiement reste toutefois limité pour l’instant. La fonction pour s’entraîner avec la prononciation est disponible sur iOS et Android aux États-Unis et en Inde, uniquement en anglais, en espagnol et en hindi, sans calendrier annoncé pour d’autres langues ou d’autres pays.

Plusieurs améliorations en 20 ans

Cette mise à jour arrive à une date symbolique : Google Traduction a été lancé le 28 avril 2006, il y a 20 ans donc. Google en profite pour rappeler que le service a compté parmi les premières expériences qui ont véritablement lancé ses travaux en apprentissage automatique au sein de Google Research, à savoir sa division de recherche.

L’outil a beaucoup changé depuis son point de départ. En 2006, Google Traduction reposait encore sur l’apprentissage statistique, avant un basculement majeur vers les réseaux neuronaux en 2016 pour sortir d’une traduction trop littérale et plus proche du mot à mot.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle Gemini alimente notamment les conversations en temps réel. Google indique que plus d’un tiers de ces sessions durent cinq minutes ou plus, signe que l’usage ne se limite plus à de très courtes demandes ponctuelles.

Chaque mois, 1 milliard d’utilisateurs s’appuient sur Google pour des besoins de traduction et 1 000 milliards de mots sont traduits sur la même période via Google Traduction, le moteur de recherche, Google Lens et la fonction « Entourer pour chercher ».

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