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TikTok, Instagram, Snapchat et X : Matignon avait préparé leur blocage pendant les manifestations

2 min.
27 Oct. 2026 • 22:06
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Le gouvernement français s’était préparé à suspendre temporairement plusieurs grands réseaux sociaux lors de la mobilisation du 24 octobre. Une lettre confidentielle adressée deux jours plus tôt par le Premier ministre Sébastien Lecornu aux dirigeants d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free demandait aux opérateurs d’anticiper techniquement un possible blocage de TikTok, Instagram et Snapchat. X aurait ensuite rejoint la liste.

Un filtrage DNS envisagé pendant plusieurs heures

Matignon justifiait cette préparation par le rôle attribué aux plateformes dans l’organisation des violences survenues lors des manifestations du 17 octobre. Sébastien Lecornu souhaitait « pouvoir disposer de la faculté de suspendre temporairement l’accès à ces services en cas de réitération de violences urbaines ».

Reseau Social Censure 1 1

Le scénario du blocage reposait principalement sur un filtrage DNS, avec une priorité donnée aux connexions 4G et 5G. Une telle méthode reste cependant facilement contournable avec certains VPN ou résolveurs DNS alternatifs. Les opérateurs auraient également expliqué qu’un ciblage précis des réseaux mobiles ou de certaines zones géographiques serait difficile à mettre en œuvre rapidement.

Le précédent du blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie

La principale difficulté reste juridique. En avril 2025, le Conseil d’État avait annulé le blocage de TikTok décidé en Nouvelle-Calédonie en mai 2024. La juridiction n’interdit pas toute coupure, mais impose qu’elle soit indispensable, limitée dans le temps et qu’aucune mesure moins restrictive ne puisse répondre immédiatement à la situation.

Le débat autour d’une éventuelle suspension de TikTok en France n’est d’ailleurs pas nouveau. Face aux incertitudes liées aux tensions de cette journée, les opérateurs auraient réclamé une décision officielle, signée et motivée avant toute intervention.

Le blocage n’a finalement jamais été déclenché le 24 octobre. Le contexte a néanmoins favorisé des solutions alternatives : Bitchat, la messagerie Bluetooth soutenue par Jack Dorsey, a fortement progressé en France.

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