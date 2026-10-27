Les films et séries qui arrivent sur Netflix en novembre 2026

Le mois de novembre 2026 s’annonce particulièrement chargé sur Netflix France, avec de nombreuses nouveautés réparties entre séries originales, films, documentaires, stand-up, programmes jeunesse, événements diffusés en direct et nouveaux ajouts au catalogue. À l’approche des fêtes de fin d’année, la plateforme commence également à renforcer son offre de films de Noël, tout en continuant de miser sur les thrillers, les drames, les productions internationales et plusieurs séries populaires qui reviennent avec de nouvelles saisons. Voici le calendrier complet des sorties Netflix de novembre 2026, avec les dates de disponibilité et un résumé pour chaque programme.

Du côté des séries Netflix, le mois sera notamment marqué par le retour de Black Doves : Saison 2, qui retrouve Helen et Sam au cœur d’une nouvelle crise, ainsi que par L’Impératrice : Saison 3, À l’épreuve du diable : Saison 3, Bir Başkadır : Saison 2 et Love Is Blind, Habibi : Saison 2. Plusieurs nouvelles productions feront également leurs débuts, dont le western steampunk Bass X Machina, le thriller artistique ChiaroScuro, le drame hospitalier Urgences humaines ou encore La Prise du palais, qui revient sur l’assaut du palais de justice de Bogotá en 1985.

Les amateurs de thrillers et d’histoires sombres auront aussi plusieurs rendez-vous en novembre. La Loi de la bête s’intéresse aux conséquences de la libération prochaine d’un tueur d’enfants en Pologne, tandis que L’Enlèvement de Toos van der Valk adapte une véritable affaire de kidnapping survenue aux Pays-Bas. Fool Night propose de son côté une vision dystopique dans laquelle les humains peuvent être transformés en plantes pour produire de l’oxygène. Netflix élargit également son offre de téléréalité avec L’Arène du shopping, Les VIP se disent oui et Salish et les 12 jeux de Noël.

Les films Netflix de novembre 2026 commencent déjà à faire entrer les abonnés dans l’ambiance des fêtes. Mon beau Noël de chien, Le Gospel de Noël, Noël dans ta peau et Protection (très) rapprochée misent sur Noël, la famille et la romance. Le reste de la sélection se montre beaucoup plus varié, avec notamment Heartland, porté par une intrigue autour de la disparition d’une jeune chanteuse country, The Mosquito Bowl, qui mêle football américain et Seconde Guerre mondiale, ou encore Quasimodo, l’âme de Paris, situé dans le Paris de 1830.

Les documentaires Netflix occupent eux aussi une place importante dans le programme. Ninho : Le prix à payer suit le rappeur français après une décennie de succès, tandis que Une vie arrachée : Natalee Holloway revient sur une disparition devenue l’une des affaires criminelles les plus médiatisées des années 2000. Les abonnés pourront également découvrir un portrait du photographe Richard Avedon, une plongée dans l’âge d’or des télévangélistes américains avec Primetime Preacher$, ainsi que Les Procès de Karen Read et Rob Lowe : L’outsider.

Enfin, les nouveautés du catalogue Netflix en novembre 2026 sont particulièrement nombreuses. Plusieurs univers complets font leur arrivée, dont Power Book II: Ghost, Power Book III: Raising Kanan et Power Book IV: Force. La sélection comprend également Mayfair Witches, Entretien avec un vampire, Resident Alien : Saison 4, mais aussi de nombreux films comme L’Amour au présent, Le théorème de Marguerite, Une belle course, Frère Noël, Tout… sauf en famille, Nobody 2, Smile, Mars Express ou La Daronne. Retrouvez ci-dessous toutes les nouveautés Netflix de novembre 2026 en France, classées par catégories pour repérer facilement les séries, films et programmes à ne pas manquer.

SÉRIES

Bass X Machina

Date : 03/11/2026

Synopsis : Dans un Far West steampunk sous la coupe des hors-la-loi, des machines et de forces surnaturelles, un père de famille doit se faire juge, juré et bourreau pour protéger les siens.

Anesthésie – Anaesthesia

Date : 04/11/2026

Synopsis : Après une opération audacieuse qui a échoué, un médecin de talent quitte une prestigieuse clinique pour exercer dans un petit hôpital, tout en essayant de reprendre sa vie en main.

Black Doves : Saison 2 – Black Doves: Season 2

Date : 05/11/2026

Synopsis : L’espionne Helen est devenue femme de Premier ministre, Sam est confronté à un ultimatum mortel, et une attaque contre Reed les propulse dans une quête désespérée de réponses.

Chronique arctique : Saison 2 – North of North: Season 2

Date : 05/11/2026

Synopsis : Prête à entamer un nouveau chapitre, Siaja compte sur la communauté très soudée d’Ice Cove pour aller de l’avant et se construire un bel avenir.

La Prise du palais – Under Siege

Date : 06/11/2026

Synopsis : En 1985, les guérilleros du M-19 s’emparent du palais de justice de Bogotá. La série revient sur le siège, la riposte de l’armée et le combat des familles pour obtenir justice.

À l’épreuve du diable : Saison 3 – The Devil’s Plan: Season 3

Date : 10/11/2026

Synopsis : Seize esprits brillants de tous horizons s’affrontent dans une compétition qui promet de mettre leurs méninges à rude épreuve. Qui remportera la victoire, l’argent… et la gloire ?

Last One Standing : Saison 4 – Last One Standing: Season 4

Date : 10/11/2026

Synopsis : De la comédie romantique au temps des samouraïs, des humoristes populaires rejoignent des acteurs célèbres dans une série où des histoires non scénarisées décident du gagnant.

La Loi d’Alicia – Alicia’s Law

Date : 11/11/2026

Synopsis : Lorsque sa vie si bien ordonnée vole en éclats, Alicia reprend l’exercice du droit et découvre que reconstruire sa carrière implique aussi de se redéfinir.

ChiaroScuro

Date : 11/11/2026

Synopsis : Quand un corps est retrouvé dans un musée de Rome, un expert en art sollicite son instinct et ses compétences pour aider la police à résoudre un mystère lié à son propre passé.

The Body

Date : 11/11/2026

Synopsis : Le soir d’Halloween, un rite d’initiation vire au cauchemar, faisant basculer une troupe de danseuses dans la culpabilité catholique, les désirs impies et les visions étranges.

Comme deux frères : Saison 2 – Bros: Season 2

Date : 12/11/2026

Synopsis : Pini et Nisso tentent de relancer leur carrière et de reconstruire leurs relations houleuses, mais ils se retrouvent pris pour cible par un chef mafieux assoiffé de vengeance.

Bir Başkadır : Saison 2 – Ethos: Season 2

Date : 12/11/2026

Synopsis : À Istanbul, différentes existences s’entrecroisent au fil du quotidien. S’influençant sans le savoir, leurs trajectoires convergent dans le cabinet d’une psychologue.

Love Is Blind, Habibi : Saison 2 – Love Is Blind, Habibi: Season 2

Date : 12/11/2026

Synopsis : L’expérience sociale revient avec le couple de célébrités Wissam Breidy et Rym Saidi. De nouveaux célibataires arabes se rencontrent et se fiancent… avant même de s’être vus.

Urgences humaines – Miracles of the ER

Date : 12/11/2026

Synopsis : Un jeune diplômé en médecine choisi par un brillant médecin doit faire ses preuves aux côtés de collègues d’élite et survivre au chaos d’un service d’urgences sous haute tension.

L’Impératrice : Saison 3 – The Empress: Season 3

Date : 12/11/2026

Synopsis : Alors que de nouvelles épreuves attendent son couple et son empire, Elisabeth choisit une voie qui changera à jamais sa vie et l’avenir de l’Europe.

El crimen de Pazos – Murder in Galicia

Date : 13/11/2026

Synopsis : Quand une femme est agressée en pleine nuit, un sergent tenace soupçonne le mari de ne pas être aussi innocent qu’il en a l’air dans ce drame inspiré de faits réels.

Les VIP se disent oui – Stars and Vows: Anele & Buzza

Date : 13/11/2026

Synopsis : Suivez la star des médias Anele Mdoda et son fiancé, le prince Buzza James, au fil des célébrations et des tensions familiales qui précèdent leur mariage.

La Loi de la bête – The Law of Beasts

Date : 18/11/2026

Synopsis : La Pologne est reprise de panique à l’approche de la libération d’un tueur d’enfants, ravivant le conflit moral entre l’enquêtrice et la psychiatre chargées de l’affaire.

Valentina et les 12 signes – Valentina and the 12 Signs

Date : 18/11/2026

Synopsis : Après une rupture douloureuse, Valentina décide de sortir avec un homme de chaque signe du zodiaque. Mais l’univers a d’autres projets pour elle.

L’Arène du shopping – Win the Mall

Date : 18/11/2026

Synopsis : Entre virée shopping et stratégie sociale, cette compétition de téléréalité plonge les candidats dans un centre commercial vivant, où ils devront acheter, ruser et tenir plus longtemps que les autres pour remporter le prix ultime.

The Altruists

Date : 19/11/2026

Synopsis : Jeunes, idéalistes et soudain milliardaires, ils voulaient faire le bien… avant de se pousser au pire. Un amour toxique sur fond d’escroquerie réelle.

Toujours sur la brèche – Always on Call

Date : 26/11/2026

Synopsis : Une équipe de professionnels de la santé dévoués jongle entre problèmes personnels, pression politique et un recrutement risqué dans un service d’urgences débordé à Oslo.

Fool Night

Date : 26/11/2026

Synopsis : Dans un futur sans soleil où les humains deviennent des plantes pour produire de l’oxygène, un jeune homme désespéré commence sa mutation et déterre un dangereux complot.

L’Enlèvement de Toos van der Valk – Toos: The Van der Valk Kidnapping

Date : 26/11/2026

Synopsis : En 1982, la matriarche d’un empire hôtelier néerlandais est kidnappée contre rançon. Sa famille met alors tout en œuvre pour la libérer. Inspiré d’une histoire vraie.

Salish et les 12 jeux de Noël – Salish’s 12 Games of Christmas

Date : 28/11/2026

Synopsis : Salish Matter invite sept de ses amis dans un chalet pour participer à douze défis de Noël et tenter de remporter une montagne de cadeaux. Mais un imposteur se cache parmi eux et cherche secrètement à saboter les épreuves.

Gordon

Date : Prochainement

Synopsis : Aníbal Gordon passe de petit délinquant à meurtrier sadique dans l’Argentine violente des années 70. Une série dramatique adaptée du livre de Marcelo Larraquy.

FILMS

Mon beau Noël de chien – A Dog’s Perfect Christmas

Date : 04/11/2026

Synopsis : Lorsqu’une urgence médicale sépare la famille Goss, le chien Winstead fait tout son possible pour réunir ses humains avant le réveillon de Noël.

Un an à vivre, un homme à acheter – One Year to Live, Buy a Man

Date : 05/11/2026

Synopsis : N’ayant plus qu’un an à vivre, Yui Katakura, quarantenaire, se décide enfin à dépenser de l’argent et s’offre les services d’un hôte. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

Overacting

Date : 05/11/2026

Synopsis : Quand son père ex-flic se réveille persuadé d’être encore en service, Nuch recrute ses amis déjantés pour monter une fausse unité de police.

Possible Love

Date : 06/11/2026

Synopsis : Un employé licencié et son épouse croisent la route d’une documentariste et de son conjoint, confrontant les deux couples à leurs désirs cachés. Un film de Lee Chang-dong, réalisateur de « Burning ».

Un bon avocat – The Good Lawyer

Date : 09/11/2026

Synopsis : De retour de cure de désintoxication après une overdose en pleine plaidoirie, un avocat dispose d’une semaine pour préparer son propre procès, avec l’aide d’un stagiaire tenace.

Le Gospel de Noël – The Gospel of Christmas

Date : 11/11/2026

Synopsis : Un pasteur en proie au doute emménage avec sa famille dans un quartier difficile de New York, où ils doivent sauver une église délabrée de la fermeture avant Noël.

Allen

Date : 12/11/2026

Synopsis : Vingt ans après sa rencontre avec un extraterrestre durant son enfance, Petey n’a jamais tourné la page. Son vieil ami est de retour, mais leurs retrouvailles cachent un secret capable de provoquer la fin du monde.

Never Surrender

Date : 12/11/2026

Synopsis : Lorsqu’un gang meurtrier attaque sa maison isolée, un vétéran rongé par la culpabilité et les petits-enfants dont il s’est éloigné doivent s’unir pour survivre.

Noël dans ta peau – The Christmas Switch

Date : 12/11/2026

Synopsis : En quête de renouveau, une citadine turbulente échange sa vie avec celle de sa sœur casanière à Noël… et se retrouve avec un paquet d’ennuis à déballer.

Heartland

Date : 13/11/2026

Synopsis : Misty Jones, ancienne superstar de la musique country, retourne à Nashville pour faire la lumière sur la disparition de sa nièce, elle-même étoile montante.

Protection (très) rapprochée – Guarding Stars

Date : 18/11/2026

Synopsis : Une garde du corps à la tête froide rejoint l’acteur qu’elle protège dans son ranch du Montana. Mais se faire passer pour un couple à Noël fait vite naître de vrais sentiments.

Vicentina demande pardon – On Behalf of My Son

Date : 20/11/2026

Synopsis : Après l’accident de bus mortel causé par son fils, Vicentina part à la recherche des familles des victimes pour leur présenter ses excuses en personne tout en faisant son deuil.

The Mosquito Bowl

Date : 25/11/2026

Synopsis : Après Pearl Harbor, quatre stars du football américain universitaire s’engagent dans les Marines, découvrant la force de la fraternité et le prix de la guerre.

Le Petit – The Child

Date : 27/11/2026

Synopsis : En 1980, au Pays basque, une explosion de gaz coûte la vie à Nuco, âgé de neuf ans. Tandis que sa mère tente de se reconstruire, son grand-père refuse d’accepter la tragédie.

Quasimodo, l’âme de Paris – The Hunchback, Soul of Paris

Date : 27/11/2026

Synopsis : Paris, 1830. Alors que le choléra menace la ville, un homme recherché pour d’obscures expériences médicales se retrouve pris entre la révolte et un amour impossible.

DOCUMENTAIRES

Ninho : Le prix à payer – Ninho: Fame Ain’t Worth It

Date : 04/11/2026

Synopsis : En 2025, Ninho est la plus grande star du rap français, mais après dix ans de succès et de sacrifices, il envisage de tout quitter. Ce documentaire raconte ce qui l’a conduit jusque-là.

Une vie arrachée : Natalee Holloway – Taken: Natalee Holloway

Date : 04/11/2026

Synopsis : En 2005, Natalee Holloway disparaît à Aruba. Ce documentaire retrace près de deux décennies de recherches qui ont conduit sa mère à faire face au meurtrier présumé.

Sans protection : El crimen de Pazos – Unprotected: Murder in Galicia

Date : 06/11/2026

Synopsis : En 2015, des voleurs présumés laissent Isabel Fuentes entre la vie et la mort chez elle. Ce documentaire raconte comment les soupçons se sont vite portés sur son entourage proche.

Avedon

Date : 11/11/2026

Synopsis : Ce documentaire intimiste met en lumière la vie et l’œuvre du légendaire photographe Richard Avedon à travers des images d’archives et des interviews inédites.

Primetime Preacher$ : L’âge d’or des télévangélistes – Primetime Preacher$

Date : 20/11/2026

Synopsis : Des témoins racontent comment trois puissants télévangélistes des années 80 ont vendu le salut à la télévision avant que cupidité, sexe et orgueil ne causent leur chute.

Les Procès de Karen Read – The Trials of Karen Read

Date : 23/11/2026

Synopsis : Lorsqu’un policier de Boston, John O’Keefe, est retrouvé mort dans une tempête de neige devant une maison du Massachusetts, les soupçons se portent sur sa compagne, Karen Read. La série retrace l’enquête et les longues batailles judiciaires qui ont suivi.

Rob Lowe : L’outsider – Rob Lowe: The Outsider

Date : 24/11/2026

Synopsis : Rob Lowe retrace les décennies de gloire, d’échecs et de nouveaux départs qui ont fait de lui l’une des stars hollywoodiennes les plus résistantes.

STAND UP

Mike Tyson: Return of the Mike

Date : 03/11/2026

Synopsis : L’icône de la boxe Mike Tyson se lâche comme jamais avec des histoires délirantes, de folles réflexions et zéro filtre dans ce one-man-show à l’humour mordant.

Janelle James: How Romantic

Date : 10/11/2026

Synopsis : Dans son premier spectacle, Janelle James balance sur les tableaux de chasse et les comptes en banque, et nous explique les bienfaits de la lutte contre les hommes.

Mike Ward: Modest

Date : 17/11/2026

Synopsis : L’humoriste québécois Mike Ward se livre sans filtre, du dating après son divorce à une vie pleinement vécue et rythmée par ses coups de tête.

POUR LES ENFANTS

Doozie et la niche enchantée – Doozie’s Doghouse

Date : 09/11/2026

Synopsis : Dans cette série magique pour enfants, Doozie utilise sa créativité et son imagination pour jouer, bricoler et vivre de nouvelles aventures avec ses amis toutous.

Sœurs de sort – Steps

Date : 20/11/2026

Synopsis : Dans cette comédie d’action décalée, Lilith, la « méchante » demi-sœur de Cendrillon, vole la baguette de Marraine la bonne fée et bouleverse le conte tel que nous le connaissons.

Sesame Street: Volume 4

Date : 23/11/2026

Synopsis : Soirées jeux, adieux ou cadeaux perdus : les amis de Sesame Street explorent leurs émotions et résolvent les soucis du quotidien grâce à la gentillesse et à l’entraide.

ÉMISSIONS EN LIVE

WWE Crown Jewel: 2026

Date : 07/11/2026

Synopsis : Les Superstars de Raw et SmackDown s’affrontent lors d’un événement international avec des matchs de légende et des combats de champions.

NFL Netflix Gameday: Packers vs. Rams – NFL Netflix Gameday: Thanksgiving Eve, Packers vs. Rams

Date : 25/11/2026

Synopsis : La saison des fêtes débute avec le premier match de NFL disputé la veille de Thanksgiving, opposant les Packers aux Rams en direct de Los Angeles.

WWE Survivor Series: 2026

Date : 28/11/2026

Synopsis : Les Superstars s’affrontent lors de combats de champions, de face-à-face légendaires et du fameux WarGames Match du Fall Classic de la WWE.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Barbie dans Casse-Noisette – Barbie in the Nutcracker

Date : 01/11/2026

Synopsis : Barbie incarne Clara dans une aventure inspirée du célèbre ballet, où un casse-noisette magique l’entraîne dans un royaume menacé par le Roi des souris.

L’Amour au présent – We Live in Time

Date : 01/11/2026

Synopsis : La rencontre inattendue entre Almut et Tobias donne naissance à une grande histoire d’amour racontée à travers plusieurs moments de leur vie, entre bonheur, famille et épreuves.

Mon garçon

Date : 01/11/2026

Synopsis : Prévenu de la disparition de son fils lors d’un séjour en montagne, un père absent se lance dans une recherche désespérée pour le retrouver.

Mayfair Witches – Anne Rice’s Mayfair Witches: Season 1

Date : 01/11/2026

Synopsis : Une jeune neurochirurgienne découvre qu’elle est l’héritière d’une puissante dynastie de sorcières liée depuis des générations à une présence surnaturelle dangereuse.

The Rainmaker – The Rainmaker: Season 1

Date : 01/11/2026

Synopsis : Tout juste diplômé en droit, Rudy Baylor affronte un prestigieux cabinet dans une affaire de faute médicale et découvre une conspiration entourant la mort du fils de sa cliente.

Resident Alien : Saison 4 – Resident Alien: Season 4

Date : 01/11/2026

Synopsis : Harry poursuit ses efforts pour protéger la Terre tout en jonglant avec ses responsabilités extraterrestres, ses relations humaines et de nouvelles menaces venues d’ailleurs.

Entretien avec un vampire – Interview with the Vampire: Season 1

Date : 01/11/2026

Synopsis : Le vampire Louis de Pointe du Lac raconte à un journaliste sa relation passionnelle et destructrice avec Lestat, depuis leur rencontre dans la Nouvelle-Orléans du début du XXe siècle.

Le théorème de Marguerite – Marguerite’s Theorem

Date : 01/11/2026

Synopsis : Une brillante doctorante en mathématiques voit son monde s’effondrer lorsqu’une erreur remet en cause des années de recherches et l’oblige à réinventer sa vie.

Une belle course – Driving Madeleine

Date : 04/11/2026

Synopsis : Une vieille dame demande à un chauffeur de taxi de traverser Paris en passant par les lieux qui ont marqué sa vie, transformant la course en voyage à travers ses souvenirs.

Vegas Academy : Coup de Poker pour la Fac – The House

Date : 05/11/2026

Synopsis : Incapables de financer les études de leur fille, deux parents ouvrent avec un ami un casino clandestin dans une maison de banlieue.

Tout ce que tu veux – Tell Me What You Want

Date : 06/11/2026

Synopsis : Une relation passionnelle pousse un couple à explorer ses désirs et ses limites, mais les jeux de séduction et de pouvoir finissent par mettre leurs sentiments à rude épreuve.

Antigang – The Squad

Date : 07/11/2026

Synopsis : Un commandant de police aux méthodes musclées et son unité traquent une bande de braqueurs, jusqu’à ce qu’une opération tourne mal et bouleverse leurs certitudes.

Power Book II: Ghost – Power Book II: Ghost: Season 1

Date : 09/11/2026

Synopsis : Tariq St. Patrick tente de concilier ses études universitaires avec le trafic de drogue afin de sauver sa famille et construire sa propre identité loin de l’ombre de son père.

Power Book II: Ghost : Saison 2 – Power Book II: Ghost: Season 2

Date : 09/11/2026

Synopsis : Tariq est pris entre enquête policière, luttes de pouvoir et obligations familiales tandis que son empire criminel devient toujours plus difficile à dissimuler.

Power Book II: Ghost : Saison 3 – Power Book II: Ghost: Season 3

Date : 09/11/2026

Synopsis : Le commerce de Tariq prend une nouvelle ampleur, mais alliances fragiles et trahisons menacent de provoquer une guerre ouverte.

Power Book II: Ghost : Saison 4 – Power Book II: Ghost: Season 4

Date : 09/11/2026

Synopsis : Tariq et ses alliés jouent leur avenir dans une dernière bataille pour le pouvoir, entre vengeance, famille et survie.

Power Book III: Raising Kanan – Power Book III: Raising Kanan: Season 1

Date : 09/11/2026

Synopsis : Dans le Queens des années 90, le jeune Kanan Stark découvre l’empire criminel dirigé par sa mère et fait ses premiers pas dans le trafic.

Power Book III: Raising Kanan : Saison 2 – Power Book III: Raising Kanan: Season 2

Date : 09/11/2026

Synopsis : Kanan s’interroge sur sa place dans l’organisation familiale tandis que les ennemis de sa mère se rapprochent.

Power Book III: Raising Kanan : Saison 3 – Power Book III: Raising Kanan: Season 3

Date : 09/11/2026

Synopsis : Les ambitions de chacun redistribuent les cartes au sein de la famille Thomas, alors que Kanan s’enfonce davantage dans le monde criminel.

Power Book III: Raising Kanan : Saison 4 – Power Book III: Raising Kanan: Season 4

Date : 09/11/2026

Synopsis : Alors que les anciens ennemis refont surface, Kanan et ses proches doivent choisir leurs alliances dans une guerre où personne n’est à l’abri.

Power Book III: Raising Kanan : Saison 5 – Power Book III: Raising Kanan: Season 5

Date : 09/11/2026

Synopsis : La trajectoire de Kanan approche de son destin connu, tandis que les dernières luttes de pouvoir redessinent définitivement son rapport à sa famille.

Power Book IV: Force – Power Book IV: Force: Season 1

Date : 09/11/2026

Synopsis : Après avoir quitté New York, Tommy Egan s’installe à Chicago et compte bien exploiter les divisions du milieu criminel pour bâtir son propre empire.

Power Book IV: Force : Saison 2 – Power Book IV: Force: Season 2

Date : 09/11/2026

Synopsis : Tommy poursuit sa conquête de Chicago en affrontant plusieurs organisations criminelles tout en consolidant de nouvelles alliances.

Power Book IV: Force : Saison 3 – Power Book IV: Force: Season 3

Date : 09/11/2026

Synopsis : La lutte de Tommy pour contrôler le trafic de Chicago atteint son point critique, entre guerre des gangs, trahisons et règlement de comptes.

Y’a pas de réseau

Date : 10/11/2026

Synopsis : Deux enfants en week-end dans un gîte isolé surprennent des malfrats en train de détruire une antenne relais. Pour leur échapper, ils transforment leur maison de vacances en véritable forteresse de pièges.

Mes héros – My Heroes

Date : 11/11/2026

Synopsis : Un homme débordé par sa vie retourne auprès de ses parents et redécouvre, derrière leurs défauts et leurs disputes, deux êtres capables de gestes extraordinaires.

Frère Noël – Fred Claus

Date : 12/11/2026

Synopsis : Fred, frère cynique du père Noël, rejoint le pôle Nord et sème le chaos dans l’entreprise familiale tout en tentant de renouer avec son célèbre frère.

Tout… sauf en famille – Four Christmases

Date : 12/11/2026

Synopsis : Un couple qui évite habituellement les réunions de famille doit passer quatre Noël différents en une seule journée auprès de leurs parents divorcés.

Sex and the City: The Movie

Date : 12/11/2026

Synopsis : Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda poursuivent leurs aventures amoureuses à New York alors qu’un mariage très attendu provoque une série de bouleversements.

Elfe – Elf

Date : 12/11/2026

Synopsis : Élevé parmi les elfes du père Noël, Buddy découvre qu’il est humain et part à New York rencontrer son véritable père, avec un enthousiasme difficile à contenir.

Badh

Date : 12/11/2026

Synopsis : Ancienne agente secrète française trahie par la DGSE, Badh a refait sa vie au Maroc. Lorsque son mari devient la cible d’un puissant trafiquant d’armes, elle doit replonger dans un monde de vengeance et de violence.

Nobody 2

Date : 13/11/2026

Synopsis : Hutch Mansell tente d’offrir des vacances tranquilles à sa famille, mais son passé d’assassin refait surface lorsqu’il se retrouve confronté à de nouveaux criminels.

Retour chez ma mère – Back to Mom’s

Date : 13/11/2026

Synopsis : À 40 ans, Stéphanie perd son emploi et son appartement et doit retourner vivre chez sa mère, une cohabitation qui réveille rapidement vieilles habitudes et tensions familiales.

Un tour chez ma fille – Knock, Knock, It’s Mom!

Date : 13/11/2026

Synopsis : Privée temporairement de son appartement, Jacqueline s’installe chez sa fille et son gendre, transformant leur quotidien déjà fragile en cohabitation explosive.

Raoul Taburin a un secret – Raoul Taburin

Date : 14/11/2026

Synopsis : Réparateur de vélos admiré de tous, Raoul cache pourtant un secret honteux depuis toujours : malgré son expertise, il n’a jamais réussi à apprendre à faire du vélo.

Death of a Unicorn

Date : 18/11/2026

Synopsis : Un père et sa fille renversent accidentellement une licorne avant d’arriver chez une riche famille qui découvre rapidement les étonnantes propriétés curatives de la créature et cherche à les exploiter.

Smile

Date : 20/11/2026

Synopsis : Après avoir assisté au suicide terrifiant d’une patiente, une psychiatre est poursuivie par une présence surnaturelle qui se manifeste derrière des sourires inquiétants.

Les Orphelins – The Orphans

Date : 20/11/2026

Synopsis : Deux anciens meilleurs amis, devenus respectivement policier et mercenaire, doivent unir leurs forces lorsque leur amour de jeunesse meurt dans des circonstances suspectes et que sa fille adolescente part chercher vengeance.

Mars Express

Date : 22/11/2026

Synopsis : En 2200, la détective Aline Ruby et son partenaire androïde Carlos enquêtent sur la disparition d’une étudiante en cybernétique à travers les bas-fonds d’une colonie martienne rongée par les complots technologiques.

La Daronne – Mama Weed

Date : 25/11/2026

Synopsis : Interprète judiciaire spécialisée dans les écoutes de trafiquants, Patience Portefeux détourne une importante cargaison de cannabis et devient elle-même une figure du trafic.

Fire Island

Date : 27/11/2026

Synopsis : Deux meilleurs amis passent leurs vacances avec leur bande sur Fire Island, où fêtes, rencontres et sentiments inattendus transforment leur semaine en comédie romantique moderne.

L’Homme de la cave – The Man in the Basement

Date : 28/11/2026

Synopsis : Un couple vend sa cave à un homme apparemment ordinaire avant de découvrir qu’il diffuse des théories antisémites et complotistes, déclenchant un conflit qui contamine progressivement tout l’immeuble.

Shérif Labrador : Saison 2 – Sheriff Labrador: Season 2

Date : 30/11/2026

Synopsis : Le Shérif Labrador et son équipe résolvent de nouvelles enquêtes tout en apprenant aux enfants les bons réflexes de sécurité à travers des aventures simples et ludiques.