Prime Day 2026 : Amazon annonce les dates de la nouvelle édition

Après la première édition de l’évènement shopping Prime Day 2026 d’Amazon en juin, place à la seconde de l’année qui aura lieu les 6 et 7 octobre. L’édition de l’automne durera deux jours, là où c’était le double pour celle de l’été.

Rendez-vous les 6 et 7 octobre pour le Prime Day 2026

Le principe est toujours le même : Amazon va proposer des réductions sur de nombreux produits pendant ce que le commerçant en ligne appelle les « Jours Flash Prime ». Il indique :

Les membres Prime pourront profiter de 48 heures d’offres exclusives sur de grandes marques françaises et internationales comme Bosch, Bose, Groupe Seb, LG, Lego, Lunii, Ninja, Oral-B, Pampers, Philips, Pyrex ou Samsung – le tout avec une livraison rapide et gratuite. L’abonnement Prime à moitié prix pour les étudiants et les 18-24 ans, avec désormais 5 % de cashback automatique sur les produits du quotidien.

Il y aura également une mise en avant de La Vitrine Française qui regroupe plus de 12 millions de références de produits fabriqués en France, de marques iconiques françaises et de PME tricolores. Pour l’occasion, des offres exclusives seront disponibles sur des marques comme Delsey, Groupe Seb, Laboratoire SVR, Le Creuset, Lunii, Nespresso, Novoma ou Pyrex.

Pour profiter du Prime Day et donc des réductions sur les articles, il faut être membre Amazon Prime. Le premier mois est offert, puis le prix est de 6,99 €/mois ou 69,99 €/an. Si vous êtes étudiant, le prix tombe à 3,49 €/mois. Vous pouvez vous abonner à n’importe quelle offre en cliquant ici.