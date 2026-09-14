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Baguette One : la fusée française de HyPrSpace décollera depuis les Landes en 2027

2 min.
14 Sep. 2026 • 15:30
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Son nom prête à sourire, mais Baguette One porte une ambition très sérieuse : faire décoller depuis la France métropolitaine une fusée développée par une entreprise privée. Conçu par la startup girondine HyPrSpace, ce démonstrateur suborbital doit effectuer son premier vol en 2027 depuis le centre DGA Essais de missiles de Biscarrosse dans les Landes. Une première qui symbolise la montée en puissance du « New Space » français.

Une propulsion hybride développée en France

Baguette One servira avant tout à valider en conditions réelles la technologie de propulsion hybride brevetée par HyPrSpace. Celle-ci combine un comburant liquide avec un carburant solide, une architecture destinée à simplifier la conception des moteurs, à réduire leur coût et à faciliter leur industrialisation.

Le projet bénéficie du soutien de la Direction générale de l’armement, mais également du CNES. Il s’inscrit dans une dynamique européenne où les acteurs privés prennent une place croissante, comme l’illustre le développement des nouveaux lanceurs commerciaux européens. En parallèle, Ariane 6 reste l’un des piliers de l’accès institutionnel européen à l’espace.

Un démonstrateur qui intéresse aussi les militaires

La mission ne visera pas l’orbite. Elle doit préparer le futur microlanceur OB-1, conçu pour placer de petits satellites en orbite basse avec davantage de réactivité. La DGA compte également profiter du vol pour conduire plusieurs expérimentations portant notamment sur les technologies hypersoniques, la microgravité et la simulation.

HyPrSpace ambitionne ainsi de proposer à terme une capacité française plus souveraine d’accès à l’espace, dans un secteur où les startups multiplient les projets de lanceurs plus compacts et plus rapides à mettre en œuvre. Le marché des lanceurs est donc en pleine effervescence, et pas seulement en France : des entreprises comme Stoke Space cherchent également à bouleverser un marché aujourd’hui largement dominé par SpaceX.

Si Baguette One réussit son vol depuis Biscarrosse, son nom volontairement décalé pourrait donc rester associé à une étape importante de l’aérospatiale  : celle du retour des lancements depuis la métropole et de l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs spatiaux français.

SOURCEFutura-Sciences

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