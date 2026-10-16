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KultureGeek Science Une naine blanche engloutit des débris planétaires et devient la première étoile verte connue
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Une naine blanche engloutit des débris planétaires et devient la première étoile verte connue

3 min.
16 Oct. 2026 • 19:06
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Les étoiles ne se limitent peut-être pas au traditionnel nuancier rouge, blanc ou bleu. Des astronomes de l’université de Warwick ont en effet identifié une naine blanche qui apparaîtrait réellement verte à l’œil humain, ce qui est tout simplement une première. Baptisée WD J1330+6435, cette dépouille stellaire devrait sa teinte inhabituelle aux restes rocheux de son ancien système planétaire tombés dans son atmosphère.

Du sodium pour fabriquer une étoile vert chartreuse

Une naine blanche correspond au cœur extrêmement dense laissé par une étoile comparable au Soleil après son extinction. Ces objets sont habituellement blancs, bleutés ou orangés selon leur température. Certaines peuvent toutefois présenter une composition atmosphérique beaucoup plus complexe, comme l’avait déjà montré la découverte d’une naine blanche particulièrement massive.

Etoile Verte

WD J1330+6435 affiche une température d’environ 4 240 kelvins. L’étoile a absorbé des matériaux riches en calcium, lithium et surtout en sodium provenant des corps rocheux détruits tout autour d’elle. Dans son atmosphère extrêmement dense, le sodium absorbe fortement les longueurs d’onde orangées tandis que le calcium élimine une partie du violet. Le maximum lumineux restant se concentre alors autour de 500 nanomètres, donnant ainsi à l’ensemble une couleur vert chartreuse.

« Les traces de sodium dans l’atmosphère de cette naine blanche absorbent la partie orange du spectre, laissant derrière elles une lueur verte fantomatique », explique l’astronome Mark Hollands.

Des étoiles roses, violettes ou cyan sont aussi possibles

Les chercheurs n’ont évidemment pas observé directement cette couleur. Ces derniers ont analysé le spectre lumineux des étoiles puis reproduit la perception qu’en aurait l’œil humain. Leur étude montre en outre que des naines blanches riches en carbone peuvent apparaître roses ou violettes, tandis que d’autres deviennent jaunes, cyan ou bleu pâle (voir ci-dessous).

Etoiles Colorees

Ainsi, sur 151 naines blanches situées à moins de 65 années-lumière, cinq présentaient une coloration atypique. Les phénomènes extrêmes restent donc rares, mais pas du tout anecdotiques à l’échelle de la galaxie. Il y aura donc sans doute d’autres WD J1330+6435…

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