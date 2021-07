Les astronomes ont découvert une naine blanche exceptionnelle

Une équipe d’astronomes vient de découvrir une naine blanche spéciale. Elle est effectivement la plus petite et la plus lourde jamais découverte à ce jour. Elle serait le fruit de la fusion de deux naines blanches ayant jadis évolué dans un couple binaire.

C’est quoi déjà une naine blanche ?

A la fin de leur vie, les étoiles légères ou intermédiaires – qui ne pèsent pas plus de huit fois la masse du Soleil – enflent et se transforment en géantes rouges. Ces dernières engloutissent les planètes les plus proches et repoussent au loin les plus éloignées. Mais après cette phase d’absorption / éjection, ces étoiles meurent et ne laissent derrière elles qu’un noyau dense et chaud : c’est ce qu’on appelle une naine blanche.

Et les couples binaires d’étoiles ?

Si certaines étoiles, comme notre Soleil, arrive à se gérer tout seul, de nombreuses étoiles dans l’univers évoluent quant à elles par paire. Ce sont les couples binaires et ces étoiles vieillissent ensemble. Si ces étoiles ne dépassent pas les huit masses solaires alors elles deviennent des naines blanches. Ces couples binaires tournent en spirale l’une autour de l’autre et perdent de l’énergie sous forme d’ondes gravitationnelles, puis, fusionnent.

Si les deux étoiles sont suffisamment massives, elles explosent en supernova. Mais si elles sont inférieures à un certain seuil de masse alors elles se combinent en une seule et unique naine blanche plus lourde que les deux naines progénitrices. Ce processus de fusion augmente le champ magnétique de la nouvelle étoile et accélère sa rotation.

Cette naine blanche pèse plus lourde que le Soleil mais est aussi petite que la Lune

La naine blanche qui nous intéresse en particulier a été baptisée ZTF J1901+1458. Son rayon est de 2 140 km et sa masse équivaut à 1,327 fois la masse du Soleil. Selon l’auteure principale de l’étude, Ilaria Caiazzo, c’est la plus petite et la plus lourde naine blanche découverte à ce jour, « emballant une masse supérieure à celle de notre Soleil dans un corps de la taille de notre Lune », déclare-t-elle dans la revue Nature.

L’objet fait le tour de son axe toutes les 6 minutes 57 secondes et propose un champ magnétique très puissant. La naine blanche est également située à 130 années-lumière de la Terre et est aussi très jeune vue qu’elle est âgée de moins de 100 millions d’années.