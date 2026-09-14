Polyarc ferme ses portes : le studio VR derrière Moss disparaît après 12 ans d’activité

Nouvelle disparition inquiétante dans l’industrie de la réalité virtuelle : Polyarc, le studio de Seattle principalement connu pour Moss et Moss: Book II, annonce l’arrêt de ses activités après presque douze années d’existence. Une fermeture qui intervient quelques mois seulement après une réduction massive des effectifs de Polyarc, conséquence de l’échec du financement d’un nouveau projet.

Moss avait fait de Polyarc une référence du jeu VR

Fondé en 2015, Polyarc s’était rapidement imposé grâce à Moss, sorti en 2018 sur PlayStation VR. Le jeu d’aventure plaçait le joueur aux côtés de Quill, une petite souris héroïque évoluant dans des environnements conçus comme de véritables dioramas interactifs. Sa suite, Moss: Book II, sortie en 2022, avait confirmé le talent du studio et récolté d’excellentes critiques.

« Après près de 12 ans sur les montagnes russes émotionnelles de la création de jeux vidéo, notre aventure commune touche à sa fin », indique Polyarc dans son message d’adieu, ajoutant que travailler ensemble et apporter de la joie aux joueurs avait été « un privilège ».

La crise du jeu VR fait une nouvelle victime

Polyarc avait tenté de diversifier l’univers de Moss avec Glassbreakers: Champions of Moss, un jeu compétitif lancé en 2025, sans parvenir malheureusement à trouver un public suffisamment large. Au printemps 2026, environ 30 employés, soit près des deux tiers de l’équipe, avaient déjà été licenciés.

Le studio avait aussi adapté ses deux aventures principales aux écrans traditionnels avec Moss: The Forgotten Relic. Cette ouverture hors VR n’aura donc pas suffi à inverser la tendance.

La fermeture de Polyarc rejoint celle d’autres acteurs importants du secteur de la VR, dont Ready at Dawn, fermé par Meta peu de temps après son rachat. Cette nouvelle disparition d’un studio pourtant apprécié rappelle surtout combien il reste difficile de bâtir un modèle économique durable autour du jeu en réalité virtuelle.