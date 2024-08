Meta ferme le studio Ready at Dawn (Daxter, Echo VR, Lone Echo)

Près d’un an 1/2 après le rachat, Meta a décidé de fermer le studio Ready at Dawn Studios, à qui l’on doit les titres Daxter et The Order: 1886 sur PlayStation, et plus récemment Echo VR ainsi que les chefs-d’oeuvre Lone Echo 1&2 sur Meta Quest et PCVR. La fermeture du studio fait partie d’un plan drastique de réduction des coûts de la division Reality Lab, Meta cherchant à diminuer les frais de fonctionnement de la division de 20% d’ici 2026, soit au moment de la sortie supposée des casques XR Meta Quest 4 et Quest 4s.

Lone Echo reste l’un des plus beaux jeux VR existant à ce jour

La fin de Ready at Dawn reste tout de même une énorme surprise sachant que le studio est considéré comme l’un des porte-étendards du jeu VR « qualitatif ». Meta délègue donc aux seuls studios tiers la création des jeux pour sa plateforme Quest, une stratégie sens doute plus motivé par des impératifs strictement financiers que par une analyse fine du marché. Pour rappel, Meta a prévu un immense plan de licenciement de 20 000 salariés (déjà bien entamé).